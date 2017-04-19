AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Meclisten Çekiliriz' Tarzı Söylemin, Vahim Bir Söylem Olduğunu...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Evet oyları net bir şekilde, yüzde 50'den fazla sonuçla sandığa yansımıştır. Birtakım teknik tartışmalar iradenin yansımasına engel bir sonuç doğurmamıştır. Yani, zarfın mühürlü mü olup olmadığı, zarflarda pullarda, farklı bir pul olmadığına göre, zarf olmadığına göre milletin iradesinin yansımasına ilişkin bir tartışma yok. Usulu tartışmalar YSK'nın işi, bizim işimiz değil. Bununla ilişkin itirazlar varsa YSK değerlendirecektir." dedi.