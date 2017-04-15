AK Parti Grup Başkanvekili Turan Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yarın yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Çanakkale'de Berberler ve Kuaförler Odası üyelerini ziyaret etti.



Oda üyeleriyle sohbet eden Turan, halk oylaması çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı, cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi hakkında bilgi verdi.



Turan, ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman emek verenin yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Onların taleplerine çözüm üretmek için çalıştık. İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren esnaf arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirmek için kanuni düzenlemeleri yaptık. Sicil affından, ekonomik desteklere kadar birçok düzenleme hayata geçirildi. Bugün sizlerin tatil talebi bizler için de önem arz ediyor. Siz hazırlığınızı yapın kendi aranızda kararınızı alın bizde gerekeni yapalım." diye konuştu.