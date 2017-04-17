AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Bugün yeni bir zaferi, yeni bir sonucu kutluyoruz"



ÇANAKKALE - Anayasa değişikliği referandum unun ardından Çanakkale'de oy sayım işlemi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Çanakkale'de seçmenin yüzde 39,54'ü 'Evet' yüzde 60.46'sı 'Hayır' oyu kullandı.

Çanakkale'nin yüzde 90'ı sandığa gitti

Yeni Anaysa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumunda Çanakkale halkının yüzde 90.4'ü sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından, sandık başında yapılan sayım sonrası oylar ve tutanaklar Çanakkale adliyesine getirildi. Remi olmayan sonuçlara göre, Çanakkale'de seçmenin yüzde 39,54'ü 'Evet' yüzde 60.46'sı 'Hayır' oyu kullandı. Çanakkale'de merkez ilçe dahil 12 ilçe içerisinde Biga ve Yenice ilçelerinde 'Evet' oyları fazla çıkarken diğerlerinde seçmenlerin çoğu tercihlerini 'Hayır' oyundan yana kullandı.

İlçe ilçe sonuçlar

Biga ilçesinde seçmenlerin yüzde 58.87'si, Yenice ilçesinde yüzde 59.87'si tercihlerini 'Evet'ten yana kullandı. Çanakkale merkez ilçede 123 bin 18 seçmenden 110 bin 913 seçmen oy kullandı. 109 bin 470 geçerli oydan 31 bin 226 'Evet' 78 bin 244 'Hayır' çıktı.

Diğer ilçelerde ise sonuçlar şöyle;

Ayvacık: 25 bin 547 seçmenden 22 bin 787'si oy kullandı. 22 bin 325 geçerli oydan 9 bin 163 'Evet' 13 bin 142 'Hayır'

Bayramiç: 23 bin 755 seçmenden 21 bin 937'si oy kullandı. 21 bin 514 geçerli oydan 8 bin 151 'Evet' 13 bin 363 'Hayır' (Yüzde 62.11)

Biga: 67 bin 802 seçmenden 61 bin 540 kişisi sandığa gitti. 60 bin 609 geçerli oydan 31 bin 19 'Evet' (Yüzde 51.18) 29 bin 590 'Hayır'

Bozcaada: 2193 seçmenden bin 886'sı sandık başına gitti. 1864 geçerli oydan 458 'Evet' 1406 'Hayır' (Yüzde 75.43)

Çan: 38 bin 600 seçmenden 35 bin 886'sı sandığa gitti. 35 bin 368 gereçli oydan 16 bin 201 'Evet' 19 bin 167 'Hayır' (Yüzde 54.19)

Eceabat: 7 bin 389 seçmenden 6 bin 717'si oy kullandı. 6 bin 587 gereçli oydan 1459 'Evet' 5 bin 128 'Hayır' (Yüzde 77.85)

Ezine: 24 bin 233 seçmenden 21 bin 864'ü oy kullandı. 21 bin 405 geçerli oydan 8 bin 287 'Evet' 13 bin 118 'Hayır' (Yüzde 61.28)

Gelibolu: 32 bin 200 seçmenden 28 bin 148'i oy kullandı. 27 bin 599 gereçli oydan 8 bin 784 'Evet' 18 bin 815 'Hayır' (Yüzde 68.17)

Gökçeada: 5 bin 763 seçmenden 4 bin 784'ü oy kullandı. 4 bin 689 geçerli oydan 1805 'Evet' 2 bin 884 'Hayır' (Yüzde 61.51)

Lapseki: 20 bin 824 seçmenden 18 bin 955'i oy kullandı. 18 bin 598 geçerli oydan 9 bin 71 'Evet' 9 bin 527 'Hayır' (Yüzde 51.23)

Yenice : 26 bin 700 seçmenden 24 bin 422'si oy kullandı. 23 bin 937 geçerli oydan 14 bin 330 'Evet' (Yüzde 59.87) 9 bin 607 'Hayır'

AK Parti'den sonuç açıklaması

Türkiye genelindeki sonuçların belli olmasının ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, parti binasında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Gider, "Biz ilk gün bir şey söyledik; Biz 'bu anayasa değişikliğini meclisten 550 milletvekilinin onayıyla da geçse halkımıza soracağız' dedik. Çünkü bu karar ancak halkın onayıyla geçerli olabilirdi. Bugün halkımız sözünü söylemiştir. Bunun üzerine ne bizim nede bir başkasının söz söyleme hakkı yoktur. Karar da milletin sözde milletin Hepiniz sağ olun var olun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Hep beraber yola çıktık. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünde çok daha büyük heyecanla, çok daha büyük iddialarla yola devam edelim istedik. Bazı partiler olanla idare eder. Bazı partiler polemikle olanların tekrar tekrar konuşulmasıyla siyaset yaparlar. Ama Ak Parti kurulduğu günden beri 'reform' dedi, 'Paket' dedi, 'İddia' dedi. Şimdiye kadar Allah'a sonsuz hamdolsun ki hiçbir seçimi kaybetmedi. Bugün yeni bir zaferi, yeni bir sonucu kutluyoruz. Tekrar hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

"Evet diyen de Hayır diyen de kazandı"

Turan,"Türkiye'nin önüne bir iddia koyduk bu kolay bir iş değil. Anayasa değiştirmek, sistemi değiştirmek ve halk oylamasında yüzde 50'den fazla oy almaya çalışmak kolay bir iş değil. MHP ile beraber yol arkadaşlığı yaptık. MHP'nin kıymetli milletvekilleri ve genel başkanı çok büyük destek oldu ve gördüğünüz gibi o paketi meclisimizden geçirdik. MHP ve AK Parti yönetimi o dönemde görevini fazlasıyla yaptı ve meclisten o paketin sorunsuz geçmesini sağladı. ve ardından halkımıza götürdük. Teknik olarak yüzde 50 artı 1 oy bildiğiniz gibi skorun netleşmesi demektir. Bugün yüzde 52 ile beraber bu millet bize 'Evet' dedi, yola devam dedi. Ne kadar gurur duysak, ne kadar şükretsek azdır. Millet, yalan atanlara, denize dökerim diyenlere, lokantalar kapatılacak tarzı siyasetten uzak, üretimden iddiadan uzak, gayri ahlaki söylemlere prim vermeyeceğini bir kez daha gösterdi. Bundan sonra evet diyende hayır diyende kazanmıştır. Artık koalisyon pazarlıkları, bakanlık pazarlıkları, kısa süreli hükümetler değil, çok daha güçlü hükümetler, çok kuvvetli ülke ideali için gayret içinde yeni yönetimler olacaktır. Yüzde 50'den daha fazla oy almak için çok çalışacağız, daha çok uzlaşacağız. Her kesimle görüşeceğiz diyen siyasi partiler kazanabilir. Bütün partiler göreceksiniz daha çok kendilerini hizmete adayacaklar. Senaryoyla, kasetle, farklı hesaplarla değil, milletle yürüyenler kazanacaktır. O yüzden evet diyende hayır diyende kazanmıştır" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun ellerini başının arasına alıp düşünmesi gerekir"

Milletin artık darbecilere, vesayetçilere iktidar olmadığı halde muktedir olmaya çalışanlara prim vermeyeceğini söyleyen Turan, "Yeni seçim sırtını halka dayamaktan başka çaresi olmayanların seçimidir. O yüzden artık bu ülkede hükümet nasıl kurulur? Koalisyon nasıl kurulur? Bunların hepsi geride kaldı. Hükümetin kurulacağı yer milletin sandığıdır. Koalisyonun kurulacağı yer milletin vicdanıdır. Cumhurbaşkanlığı sistemi bu ülkeye hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta bu bir reformdu ve bunu millet kazandı. Bundan sonra ekonomimizin daha sağlam olması için, yatırımlarımızın daha fazla olması için hep beraber çalışacağız. 7 seçimi geride bırakıp, 8'nci seçimi de kaybeden sayın Kılıçdaroğlu bu saatten sonra başını iki elinin arasına alıp düşünmesi taşınması gerekir. Bu millet her türlü yalana, iftiraya rağmen ona evet demedi bu pakete 'evet' dedi" şeklinde konuştu.

Buradaki açıklamaların ardından, partililer İskele meydanında kutlama yaptı. Milletvekilleri Turan ve Gider daha sonra meydandan ayrıldı.