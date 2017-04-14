AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Bozcaada'da

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bozcaada ilçesini ziyaret etti.



Referandum çalışmaları kapsamında Bozcaada'ya gelen Turan, Kaymakam Mustafa Akın, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ ve partililerle birlikte Rum mezarlığını ziyaret etti.



Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesinin Bozcaada olduğunu ifade eden Turan, sahili ve tarihi dokusuyla adanın çok özel bir yer olduğunu söyledi.



Rum mezarlığını ziyaret ettiklerini dile getiren Bülent Turan, "Çanakkale savaşlarında bu vatanın birliği, beraberliği için çocuklarımızın geleceği için Kürdü, Türkü, Lazı beraber savaştı derken daha başka bir başlık açıyoruz. Hristiyanlar da Rumlar da bizimle beraberdi. Bu ülkeyi biz beraber kurduk, beraber yaşayacağız. Biz daha önce buraya geldiğimizde Çanakkale Gazisi olan Yüzbaşı Sokrat'ın mezarının olmadığını ve çok kötü bir durumda olduğunu gördük. Bunu o zaman Vali ve Kaymakamımızla görüşmüştük ve özel idare kaynağıyla mezarının toparlanmasını, düzenlenmesini sağlamıştık. Bugün, gelmişken ziyaret etmeyi bir görev bildik. Bu gaziler bizim gazilerimiz. Bugün Türk ordusunda savaşan, Çanakkale'de büyük emek veren Yüzbaşı Sokrat İncesu'nun mezarındayız." diye konuştu.