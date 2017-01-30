AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ayvacık'taki Tünel Inşaatlarını Inceledi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ayvacık ilçesi sınırları içinde inşa edilen tünellerde incelemede bulundu.



Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Ayvacık İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin ile birlikte tünelleri gezen AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yetkililerden bilgi aldı.



Çanakkale'nin her yanının şantiye alanı gibi olduğunu ifade eden Turan, hazırlanan projeler ve çalışmalar ile kendilerine düşen görevi yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.



Bülent Turan, Marmara'dan Ege ve Akdeniz bölgelerine inen hat üzerinde en sorunlu noktanın Küçükkuyu rampaları olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Bu bölge çok virajlı, dağlık olmasından kaynaklı büyük bedel ödedik. Kazalar, ölümler oldu. Ancak son dönemde büyük bir iddiayla beraber bu dağları delmek, birkaç tünelle beraber o rampaları yok ederek çok rahat bir ulaşım iddiamız vardı. Şu an ilk tünelimizin içindeyiz. Aşağı yukarı yarısı bitmiş durumda. Bu yarısı biten tünellerimizi 2018 yılının ortalarına doğru açmak niyetindeyiz. Eğer o dönemde bunu açarsak burada bir rahatlama olduğunu hep beraber göreceğiz. Ardından daha uzun olan ikinci tünelimize başlayacağız. Orası daha uzun, 4 bin metreden daha uzun. İstiyoruz Ege Bölgesine giden vatandaşlarımız daha iyi ve zorlanmadan gidebilsinler. O yüzden bu içinde bulunduğumuz tünel çok büyük bir anlam ifade ediyor."



Çanakkale Valisi Tavlı ise, tünel çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.