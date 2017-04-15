AK Parti Grup Başkanvekili Turan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu millet, sandığın kıymetini, demokrasi için vazgeçilmez değer olduğunu bilen bir millet. O yüzden yarın demokrasinin bayram günü, tescil günü. Demokrasinin gereği olarak da bütün milletimizin oy kullanmaya adeta koşarak düğüne, bayrama gider gibi gideceğini düşünüyorum." dedi.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesini ziyaret eden Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.



Turan, burada yaptığı konuşmada, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın birlikte 'hayır" diyeceklerini açıkladıklarını hatırlattı.



"Bu millet onlara 'hayır' diyecek" diyen Turan, "Bu millet 'evet' diyecek, geleceğe sahip çıkacak. Ülkücüsüyle, MHP'lisiyle hep beraber AK Partilisi 'evet' diyeceğiz. Çünkü bu mesele memleket meselesi. Bizim yol arkadaşımız MHP, utanmıyoruz bundan. Beraber yola çıktık, beraber 'evet' dedik." diye konuştu.



HDP ile CHP'nin meclis genel kurulunda beraber AK Parti ile MHP'yi engellemeye çalıştığını ifade eden Turan, şöyle devam etti:



"HDP ve CHP yol arkadaşlığı yapmadı mı? HDP ile CHP beraber bu işe engel olmak için gayret ederken bakmayın siz 15-20 günden beri daha yumuşak söylemlerine daha dikkatli iş yapmaya çalışmalarına, beraber poz vermemeye çalışmalarına bakmayın siz. Hepsinin ciğerini biliyoruz. Bizi kandırmak için halkımızın 'evet' diyenlerin kafalarını çeler miyim? diye yumuşakmış gibi davranıyorlar, biz onların ciğerini biliyoruz, zihniyetlerini biliyoruz."



"Bu millet sandığın kıymetini bilen bir millet"



Turan, iyisiyle kötüsüyle bir kampanyanın daha sonuna gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Biz bu 18 maddeden oluşan paketimizin anlatılması için Çanakkale'mizde köy köy ilçe ilçe gezdik. Halkımızla iddiamızı, derdimizi paylaştık. Türkiye'nin kalıcı istikrarına katkı sağlamak için niçin oy kullanacağımızı ne için 'evet' diyeceğimizi anlattık. Artık bundan sonra söz de karar da milletin. Ben bu vesileyle bütün milletimizin sandığa sahip çıkmasını tüm seçmenlerimizin oyları kullanmasını şikayet etmekten öte tercihte bulunmasını, önemle ısrarla altını çiziyorum. Tüm ülkemizi, milletimizi sandığa oy vermeye ve sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz eski yıllarda rahmetli Menderes'in benzer darbelerin sonucunda nasıl faturalar ödendiğini hep beraber yaşadık. Bu millet, sandığın kıymetini, demokrasi için vazgeçilmez değer olduğunu bilen bir millet. O yüzden yarın demokrasinin bayram günü, tescil günü. Demokrasinin gereği olarak da bütün milletimizin oy kullanmaya adeta koşarak düğüne, bayrama gider gibi gideceğini düşünüyorum."



Turan'a, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş da eşlik etti.