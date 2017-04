AK Parti Grup Başkanvekili Turan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Eyalet sistemiyle ilgili dile getirilen iddiaların tamamının bir temeli yoktur. Bunlar saçmalıklardan ibarettir. Bir algı operasyonuyla sanki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, eyalet sistemine geçişin bir kapısıymış gibi değerlendirmelerde bulunuluyor. Millet bu işin sigortası." dedi.



Turan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, burada bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bilgi veren Bülent Turan, "Eyalet sistemi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, devletin birliği ve bütünlüğünün anayasal güvence altında olduğunu belirtti.



16 Nisan'da bu birlik ve bütünlüğün daha da sağlamlaşacağını vurgulayan Bülent Turan, şöyle konuştu:



"Eyalet sistemiyle ilgili dile getirilen iddiaların tamamının bir temeli yoktur. Bunlar saçmalıklardan ibarettir. Bir algı operasyonuyla sanki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, eyalet sistemine geçişin bir kapısıymış gibi değerlendirmelerde bulunuluyor. Millet bu işin sigortası. Siyasi liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan 15 yıldır AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana 'tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet' vurgusu yaptı. Türkiye'nin her yerinden oy alan tek siyasi partiyiz. Bir bakıma Türkiye'nin birliğinin ve bütünlüğünün sigortasıyız. Her adımını millete sorarak atan, milletle beraber yol yürüyen bir siyasi partinin böyle bir şey yapacağını kim düşünebilir? Bizlere bu iftiraları atanların Hakkari'de, parti kongrelerinde nasıl özerklik vadettiklerini hepimiz beraber gördük."



Mahalli idarelerin düzenlenmesine ilişkin maddelere dokunulmadığını, mahalli idarelerin ancak kanunla düzenlenebileceğinin anayasada hüküm altına alındığını anlatan Turan, mevcut anayasa paketinde buna dair hiçbir düzenlemenin bulunmadığını kaydetti.



Turan, MHP Küçükkuyu Belde Başkanı ve MHP Ayvacık İlçe Başkanının da kendisine eşlik etmesinin önemine değinerek, "Biz bu yola MHP ile beraber çıktık. Bu yol arkadaşlığından da büyük keyif alıyor ve gururlanıyoruz. Her ortamda her alanda da beraber çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Vatanımızın ve milletimizin birliği için bir arada mücadele etmek vatan sevgimizden kaynaklanıyor. Daha düne kadar ülkücü kardeşlerimize etmedikleri hakaret kalmayanların sözüm ona ülkücülere bugün akıl vermesi kimsenin haddi olamaz. Ülkücü kardeşlerimizin hassasiyeti bizim de hassasiyetimizdir." diye konuştu.



Grup Başkanvekili Turan, daha sonra iki engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti.