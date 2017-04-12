AK Parti Grup Başkanvekili Turan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin, "Burada gönülden gönüle, kalpten kalbe köprü yapmak, yol yapmak istiyoruz. Köprümüzün temelini attık. Bizim için temeli atılan iş bitmiş iştir. Allah'ın izniyle en kısa sürede yapımını tamamlayıp açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.



Turan, Çanakkale İnşaatçılar ve Yapı Müteahhitleri Birliği Derneğini (ÇİMDER) ziyaretinde yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi verdi.



Çanakkale'ye önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Turan, 18 Mart'ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kentte yeni bir istihdam alanı yaratacağını belirtti.



Turan, ekonomiye katkısından önce köprünün yapım hikayesinin iyi bilinmesinin gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Çanakkale için uzun yıllar bu köprü konuşuldu. Her seçimde siyasi vaat olarak kullanıldı. Hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz her fırsatta bize hep sordular, 'Köprü yapılacak mı?' diye. 'Herkes söz veriyor ama sonra unutuluyor.' dediler. Ben de o zaman, 'Bizim için köprü, yol yapmak zor değil.' dedim. Biz bunu yapıyoruz, yaparız da. Burada gönülden gönüle, kalpten kalbe köprü yapmak, yol yapmak istiyoruz. Köprümüzün temelini attık. Bizim için temeli atılan iş bitmiş iştir. Allah'ın izniyle en kısa sürede yapımını tamamlayıp açılışını gerçekleştireceğiz."



Köprünün mimarisi itibarıyla da şehre çok yakışacağını vurgulayan Turan, "Bakıldığı zaman iki ayrı köprü olarak gözükecek fakat tek köprü olacak. Özel bir mimarlık eseridir." ifadelerini kullandı.



"İstihdam kapısı haline gelecek"



Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kent için önemli bir istihdam alanı yaratacağına işaret ederek, "Köprünün temelini attıktan sonra basında bazı kesimler tarafından bilinçli bir şekilde karalama kampanyası yürütüldü. Çanakkale'den istihdam alımı yapılmayacak, etrafını parsellediler, Araplara arsa sattılar gibi haberler yapıldı. Üstlenici firma yetkilileriyle bu konuyu konuştuk. Köprü için toplam 4 bin kişi işe alınacak. Mühendis, yönetici kadroları, tekniker, operatör gibi alanlarda alımlar olacak. Buradaki önemli kriter, öncelik kendi insanımız olacak. Eğer ki talep karşılanmaz ise dışarıdan alım yapılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü yeni istihdam kapısı haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.