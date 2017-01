AK Parti Grup Başkanvekili Turan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa değişiklik teklifine CHP ve HDP'den de destek geleceği kanaatinde olduğunu belirterek, "CHP'de de makul, sağduyulu oylama zemini hazırlanırsa önemli oranda AK Parti'ye, daha doğrusu anayasa değişikliği teklifinin lehine oy olacağı kanaatindeyim. Çünkü CHP'de çok sayıda sağduyulu, bu memleketin geleceğini düşünen, olaya AK Parti merkezi bakmayan, daha geniş bakabilen arkadaşlar var." dedi.



Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 9 Ocak Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak anayasa değişikliği teklifine ilişkin süreci değerlendirdi.



Görüşmelerin takriben 15 gün içerisinde tamamlanmasını düşündüklerini ifade eden Turan, "Hiçbir acelemiz, hızlı iş yapma iddiamız yok. Sadece usüle, İçtüzüğe uygun, hakların hem muhalefet hem iktidar tarafından kullanılması talebimiz var. İşleri çabuk yapmak için konuşmaktan vazgeçen bir iktidar değil, tam aksine derdini anlatan, haklı gerekçelerini kamuoyuyla paylaşan bir usul, süreç öngörüyoruz." diye konuştu.



İktidarın ve muhalefetin konuşma hakkını sonuna kadar kullanmasından yana olduklarını vurgulayan Turan, "Meclisin kararının 330'dan fazla olması halinde, milletimize bu paketi götürerek bu paketin milletin takdirine sunulmasını öngörüyoruz. Dönüp arkaya baktığımızda sonuç ne olursa olsun hiçbir partinin, vekilin utanacağı, mahçup olacağı görüntüler olmaz." açıklamasını yaptı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Pazartesi günü bizi görecekler. 'Evet' diyenler haindir." ifadelerini eleştiren Turan, "Sokak ağzını andıran yaklaşımlar Mustafa Kemal'in partisine yakışmadığı kanaatindeyiz. Bizim siyasi kültürümüzde mukabele-i bilmisil sadece bir uluslararası hukuk ya da yargı meselesi değildir bir siyasi duruştur. Her neyse muhalefet tarzı biz de aynı misliyle mukabele ederek gereğini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Turan, AK Parti kurulduğundan beri başkanlık iddiasında bulunduğunu, bu konuda yeni bir söylemleri bulunmadığını belirterek, AK Parti ve MHP'nin makul zeminde buluşup, konunun tekrar gündeme taşındığını söyledi.



"Türkiye'de hiçbir toplantı gizli kalmıyor, kalmayacak"



Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin tümünün Meclis TV'den canlı yayınlanmasının idari bir iş olduğunu, siyasi partilerin tek başına verdikleri bir karar olmadığına dikkati çeken Turan, "Türkiye'de hiçbir toplantı gizli kalmıyor, kalmayacak. Görüşmelerin gizli olmayacağını, kapalı olmayacağını biliyorum. Bir gizlilik olması bir tarafa tüm Türkiye'nin gözü kulağı burada olacaktır. İnternet yayınları kesintisiz var, herkesin Meclis yayınlarını takip edeceğini düşünüyorum." dedi.



Turan, oylamaların gizli ya da açık olması konusunun da AK Partiyle ilgili bir konu olmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"AK Parti veya diğer partilerin grup kararı alma yetkileri anayasaya göre yok. Biz, 316 AK Parti vekili olarak bu teklifi beraber verdik, hep beraber bu teklifin arkasındayız. Ben imza atarak, bu teklife evet diyerek kendi oyumu açık etmiş durumdayım. O yüzden yeni bir macera varmış gibi birtakım atraksiyonlara gerek yok. Herkes oyunu istediği gibi kullanabilir, mesele iradenin sandığa yansımasıdır. Açık attı, gizli attı bu benim konum değil, Meclis Başkanının konusu, artı İçtüzüğün konusu."



AK Parti'li Turan, 2000 yılındaki anayasa değişikliği oylamasında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in oyunu açık attığına dair gazete haberini göstererek, "Mesele açık ya da gizli değil. Milletvekili iradesinin sandığa yansımasıdır. Meclis Başkanlığı gerekli tedbirleri alacaktır, kutular, pullar, kapalı mekanlar hepsi hazırlanacaktır ve vekiller kendi tercihlerini kendileri değerlendirecektir." diye konuştu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk'ün anayasa değişiklik teklifine ilişkin "Bazı zaruretler nedeniyle bazen içinize sinmeyenleri de yapmak zorunda kalırsınız." dediğinin anımsatılması üzerine de Bülent Turan, "MHP, Türkiye'nin sorunlarını masaya yatıran, laf değil, iş yapmak isteyen bir tarzla beraber dedi ki 'Türkiye'deki bu iddiayı beraber taşıyalım'. Her metinde mutlaka iki tarafın da farklı baktığı maddeler olacaktır. AK Parti tek başına yapsaydı böyle olmayacaktı, belki MHP tek başına yapsa böyle olmayacaktı ama metni beraber hazırladık. Sayın Başkanın ifade ettiği yaklaşımında mahsur görmüyorum." ifadelerini kullandı.



AK Parti'li Turan, erken seçim iddialarına ilişkin olarak da "Bizim şu an gündemimizde sadece 18 maddelik değişiklik teklifi var. Bunu Mecliste sonuçlandırmayı, ardından kamuoyuna sunmak için çalışmalarını başlatıp, kamuoyuna sunmayı düşünüyoruz. Diğer gündemler önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.



Anayasa değişiklik teklifi üzerinde Komisyon görüşmelerinde büyük oranda değişiklik yapıldığını belirten Turan, "Komisyon bu tekliflerin pişirildiği yerdir. Esas değişiklik ihtiyacı varsa bu Komisyonda yapıldı. Ben, Genel Kurulda bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim. Ancak Genel Kurulun takdiridir, varsa bir teklif bunlar görüşülecektir. Tartışmaların uzunu, rahatı Komisyonda yapılmış, teklif olgunlaştırılmıştır." dedi.



Teklifin Genel Kurul görüşmelerine ilişkin tüm partilerle temas sağlandığını anlatan Turan, şöyle devam etti:



"İçtüzük'ten kaynaklı sınırlandırmalar var, ortak bir zeminde anlaşıldı. Gruplar adına konuşmaların süreleri belli, şahıs konuşmalarını da oran cetveline göre dağıtımı yapıldı, bir lehte bir aleyhte gibi oldu. Sorun olmadan karşılıklı mutabakatla anlaşıldı. Anayasa ilk defa görüşülmüyor, bunlar defaten olmuş, görüşülmüş meseleler, yeni bir adım, sürpriz yok. Sadece eskideki teamüller gereği, grup önerisi vermeden, farklı gündeme gitmeden anayasa değişikliğini görüşmeyi talep ediyoruz. Dört partinin grup müdürleri bir araya gelip süreleri anlaştılar, eskisi gibi, yeni bir şey yok."



-"OHAL'de seçim yapılmaz yaklaşımını doğru bulmuyorum"



AK Parti Grup Başkanvekili Turan, muhalefet partilerinin "olağanüstü hal döneminde seçim olmaz" iddialarını ilişkin de "Olağanüstü halde seçim yapılmaz yaklaşımını doğru bulmuyorum. Olağanüstü hal sistemi başkadır, seçim sistemi başkadır. OHAL'de seçim olmayacaksa 20-25 yıldan beri Doğu'da, Güneydoğu'da olağananüstü hal varken yerel, genel, muhtarlık seçimi yapmadık mı? Kaç defa yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



Turan, 1995'te Mecliste anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında, görüşmelere ara verilerek, olağanüstü halin görüşmeler yapılarak kabul edildiği ve Meclisin tekrar anayasa değişikliği görüşmelerine devam ettiğini aktardı.



Bir gazetecinin "HDP'den Altan Tan anayasa değişikliğine destek vereceğini söyledi. HDP ve CHP'den destek bekliyor musunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:



"Cumhurbaşkanlığı sistemi bir partinin iddiası değil. Bu ülkede istikrarla ilgili vurgu yapan, siyasi kararlılığın güçün olmasını isteyen birçok aydının, akademisyenin, siyasetçinin dile getirdiği bir sistem. CHP'de de makul, sağduyulu oylama zemini hazırlanırsa önemli oranda AK Parti'ye, daha doğrusu anayasa değişikliği teklifinin lehine oy olacağı kanaatindeyim. Çünkü CHP'de çok sayıda sağduyulu, bu memleketin geleceğini düşünen, olaya AK Parti merkezi bakmayan, daha geniş bakabilen arkadaşlar var. O yüzden sağduyulu, sakin seçim yapılırsa mutlaka CHP'den de destek olacağı kanaatindeyim.



Bırakın AK Parti'den fire olmayı, MHP'den fire olmayı ben diğer partilerden de çok önemli oranda bu pakete destek olacakları kanaatindeyim. Bu olaya ön yargılarla, ideolojik yargılarla Tayyip Erdoğan, AK Parti merkezci bakmayan birçok insan bu milletin geleceği adına buna 'evet' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü 'hain' ifadesinin de bu paniğinden dolayı görüyorum."