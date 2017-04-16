AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz: "16 Nisan demokrasi bayramıdır"



AKSARAY - AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, referandum sonuçlarını değerlendirerek, "Hem Aksaray'daki, hem de ülkemizin geleceğine sahip çıkarak evetten yana tercihini yaparak önemli tarih yazan, demokrasiye sahip çıkan aziz milletimize kararlı duruşu ve bu sonuçlar için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İlknur İnceöz, 16 Nisan'ın demokrasi bayramı olduğunu belirterek, "Nasıl bir Türkiye inşa etmek istiyorsak onun tercihini yapacağımız çok önemli bir halk oylamasında Aksarayımız çok büyük bir teveccühle, çok büyük bir destekle istikrardan yana tercihini yapmıştır, hızlı karar almadan yana tercihini yapmıştır. Hükümet kuruldu, kurulmadı sorunlarını bertaraf edecek şekilde bir tercih yapmıştır. Ama hepsinden önemlisi, bugüne kadar darbelere ve muhtıralara karşı sessiz kalan milletimiz 15 Temmuz'daki duruşuyla bir işgal girişimini püskürtmesi, bir darbeyi püskürtmesi ve asil millet olmanın onuru ve gururu içerisinde 15 Temmuz'dan sonra buna ilişkin çok önemli, sistemin özüne ilişkin, hükümet sistemine yönelik önemli bir düzenlemede, 15 Temmuz'dan sonraki o vakur, o ferasetli, o ülkesine, vatanına ve milletinin geleceğine sahip çıkan, duruşunu 16 Nisan'da da vermiş olduğu çok güçlü destek ile taçlandırmıştır. Bu anlamda 16 Nisan çok önemli bir tarih, çok önemi bir milat. Yaşadığımız özellikle son bir aydaki olaylara bakarak değerlendirecek olursak, özellikle Avrupa'nın takınmış olduğu tutum, bugüne kadar demokrasiden, insan haklarından, kadın haklarından bahseden ve güya terörle mücadeleden bahsedenlerin nasıl terör örgütlerine sonuna kadar kucak açtıklarını, nasıl o terör örgütlerinin oralarda hayır kampanyası içerisinde yer aldırdıklarını, izin verdiklerini, meydanlarda imkanlarını açtıklarını, kol kanat gerdiklerini gördük. Bu demokrasi havarilerinin artık maskesinin düşmüş olduğunu bu süreçte gördük. Seçilmiş hükümetin, millet iradesinin yansıması, hükümetin meşru bakanına karşı ki, bakan Türkiye'yi temsil ederek oraya gitmişti, bakanlarımıza yapılan muameleleri gördük. Milletvekillerimize yapılan muameleleri gördük. Terör örgütlerine sonuna kadar hayır anlamında destek veren Avrupa aynı şekilde bakanlarımızı, özellikle bazı ülkeler var ki, Hollanda, İsviçre gibi. Onların yaptıklarını, bütün hepsini değerlendirdiğimizde onların bu tutumları, atlarıyla, itleriyle bakanlarımıza karşı saldırtmaları, işte ona en güzel cevabı, en büyük eleştiriyi net duruşu Aksaray'dan güçlü bir evet ve Türkiye'den yüzde 50'nin üzerindeki güçlü destekle beraber Türkiye, ülkemiz, milletimiz 15 Temmuz demokrasi mücadelesindeki demokrasiye sahip çıkışını, insan haklarına sahip çıkışını 16 Nisan'da verdiği güçlü evet ile demokrasinin karşısında, güçlü Türkiye'nin karşısında ne kadar blok varsa onlara karşı net tavrını ortaya koymuştur. Bu evetin anlamı bu anlamda çok büyük. Türkiye aslında 15 Temmuz'dan sonra 16 Nisan'da, bugün Aksaray meydanında olduğu gibi demokrasi bayramı, güçlü Türkiye'nin inşasında önemli bir milat, bir tarih olarak bakıldığında anlamı büyüktür. Bu anlamda hem Aksaray'daki, hem de ülkemizin geleceğine sahip çıkarak evetten yana tercihini yaparak önemli tarih yazan, demokrasiye sahip çıkan aziz milletimize kararlı duruşu ve bu sonuçlar için yürekten teşekkür ediyorum. Yeni bir dönemin kapıları evet ile açıldı. 140 yıldır söylenen parlamento tarihine baktığımızda aslında öyle hiç de geniş bir parlamento tarihimizin, demokrasi tarihimizin olmadığına, 60 ihtilali ile kesintiye uğrayan, 71 ara rejim ile kesintiye uğrayan, 80 ihtilali ile 28 Şubatlarla, 17-25 Aralık sivil itaatsizlik, gezi eylemleriyle ve en son 15 Temmuz'a karşı, bütün bunlara sessiz kalan milletimizin net bir tavrı, duruşu 16 Nisan'da taçlandırması, demokrasi bayramıdır" dedi.