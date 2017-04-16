AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Oyunu Kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için koşar adımlarla, emin adımlarla Türkiye'nin bekası ve geleceği için 'evet' çıkacağı yönünde bir kanaatimiz var." dedi.



Elitaş, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oyunu kullanmak üzere Kocasinan ilçesindeki TED Kolejine geldi. Elitaş, "2089" numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Elitaş, 94 yıllık Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden birinin yaşandığını söyledi.



Elitaş, 1923 yılında devletin rejiminin kesinleştiğini, devlet şeklinin cumhuriyet olduğunu, bugün de yönetim sistemiyle ilgili uzun süredir ortaya çıkan tartışmaya nihayet verecek bir halk oylamasına gidildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için koşar adımlarla, emin adımlarla Türkiye'nin bekası ve geleceği için 'evet' çıkacağı yönünde bir kanaatimiz var. Umuyorum ki değerli vatandaşlarımızın büyük bir kısmı da bu konuda bizimle aynı görüşte olduğu takdirde, geçmişte yaşananların artık tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğü ve bundan sonra Cumhuriyetimizin taçlandığı, ülkemizin bekasının önündeki tüm engellerin kalktığı bir süreç başlayacaktır. Sonuçlar hayır olsun diyorum. Bütün duyarlılık gösteren değerli vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Dünyada katılım oranının böylesine yüksek olduğu sonucu bulmak zordur. ABD'de de yüzde 50-55 olursa 'çok yüksek' diyorlar. 13 Mart tarihinde yapılacak seçim sürecinde kendi koltukları için Türkiye gibi bir ülkeyi karşılarına alarak diplomatik bir nezaketsizliği gösteren Hollanda'da katılım yüzde 55 civarında oldu. Ama Türk vatandaşlarının kendi gelecekleriyle ilgili konudaki duyarlıklarının, inşallah yüzde 90 veya üzeri bir katılım oranını gerçekleştireceğini umut ediyoruz."