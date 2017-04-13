AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Daha önce bir karamsarlık vardı 'evet' mi 'hayır' mı çıkacak diye. Ama şu anda dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen ekonomik kırılganlıkların hissedildiği bir ortamda Türkiye'de piyasalar böyle bir satın almayı yaptıysa bunu, 'evet'in istikrarı, huzuru, güveni ve Türkiye'nin gelecekle ilgili beka sorunundaki önemi bir merhaleyi aşmış olmasının bir işareti olarak değerlendirmek mümkündür." dedi.



Halk oylaması çalışmalarını Kayseri Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek sürdüren Elitaş, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yöneticileriyle de görüştü.



Elitaş, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak vergi barışı kapsamında üçüncü düzenlemeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bundan sonra vergisini 3 yıl içerisinde düzenli ödeyenlere devlet, yüzde 5 vergide indirim yapacak. Ödemeyi teşvik etme, vergisini zamanında ödeyen insanlara da bir teşekkür mahiyetinde imkan tanıma adına önemli bir olayı da gerçekleştirdik. Bugüne kadar Türkiye tarihinde yapılmamış bir uygulama." ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 300 bin esnaf ve sanatkarın, KOSGEB kaynaklı destekten faydalanmaya başladığını anlatan Elitaş, şunları söyledi:



"20 bin lira ile 50 bin lira arasında destek veriliyor. Bunun faizi tamamen devlet tarafından karşılanıyor. Pazartesi itibariyle piyasaya 5 milyar lira civarında aktarılan bir para var. Bu, muhtemelen 10 milyar liraya ulaşacak. Bunların çarpan etkisiyle kredi alan vatandaş, piyasaya olan borcunu ödeyecek. Vergi borcu varsa, onu ödeyecek. Dinamik etkiyle iç piyasada bir hareketlenmeyi de beraberinde getirecek. Son bir haftadır 'evet' yönelimindeki algının olağanüstü derecede artmasıyla pazartesi gününden itibaren piyasalar da bunu satın aldı. Daha önce bir karamsarlık vardı 'evet' mi 'hayır' mı çıkacak diye ama şu anda dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen ekonomik kırılganlıkların hissedildiği bir ortamda Türkiye'de piyasalar böyle bir satın almayı yaptıysa bunu, 'evet'in istikrarı, huzuru, güveni ve Türkiye'nin gelecekle ilgili beka sorunundaki önemi bir merhaleyi aşmış olmasının bir işareti olarak değerlendirmek mümkündür diye düşünüyorum."



"Milletimizin tüm fertleri hain darbe girişiminin engellemesinde başrol oynadı"



15 Temmuz'da, ülkede üniformalı teröristlerin FETÖ'nün desteği ile darbe girişiminde bulunduğunu vurgulayan Elitaş, "O gün hep birlikte 81 vilayette 80 milyon kişi 28 gün sabahlara kadar nöbet tutuk. Haşhaşi olarak görev yapan FETÖ'nün mensupları, inandıkları, iman ettikleri kişinin talimatlarıyla ülkeyi yıkma, bölme, esir etme operasyonu, bütün milletimizin gayretiyle son buldu." diye konuştu.



Sağcısı, solcusu herkesin 15 Temmuz akşamı meydanlara inerek, darbecilere geçit vermediğine işaret eden Elitaş, şöyle devam etti:



"1960 darbesini yaşadık, 12 Eylül darbesini yaşadık, 28 Şubat'ı yaşadık. Bugüne kadar kimse ses çıkarma imkanı bulamadı. Büyüklerimiz eğer 15 Temmuz'daki gibi seslerini gür sesle çıkarıp, gövdelerini siper etselerdi ne 27 Mayıs olurdu ne 12 Mart olurdu ne de 12 Eylül olurdu. O gece ilk defa sayın Başbakanımızla görüşen ve böyle bir darbe hareketine karşı olduğunu ifade eden sayın Devlet Bahçeli, MHP genel merkezine gelerek bütün teşkilatlarına verdiği talimatla 'hain darbe girişimi karşısında ülkücü hareket göğüsünü siper edecek' dedi ve üç lider 15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyecek gayreti ortaya koydu. 15 Temmuz'da meydanda sabaha kadar bekledik. Orada CHP'liler de vardı, MHP'liler de vardı. Ülkenin birliğine ve bekasına inanmış herkes, bayrağının dalgalanmasını isteyen, bayrağın düşmesini hayatının sonu olduğunu gören kim varsa herkes oradaydı. Milletimizin tüm fertleri, göğüslerini siper edip hain darbe girişiminin engellemesinde başrol oynadı."



AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinde Mecliste yaptıkları çalışmalar neticesinde 18 maddelik yasa değişikliği hazırlandığını ve milletin huzuruna sunulduğunu aktaran Elitaş, şu görüşlerini paylaştı:



"Sayın Bahçeli'nin 11 Ekim'de yaptığı grup toplantısında, 'artık Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra meseleleri iyi tahlil etmeli, geçmişte yaşanılanların önünü kesebilmek için sistemin yeniden yapılandırılması gerekir' çağrısı üzerine iki siyasi parti bir olarak, kol kola verip anayasa değişikliği çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar iki siyasi partinin ortak ürünüdür. Neticede 18 madde olarak milletimizin huzuruna sunuldu. Sonuç olarak 15 Temmuz'da ve önceki darbe girişimlerinin önünü kesmek, Türkiye'nin güçlü bir irade, istikrarlı bir iktidar ve geleceğine aydınlık bakabilecek bir geçlik kitlesinin var olduğu, onların karanlık dünyalarının artık aydınlık ufuklara hızla gelebilmesini sağlayacak bir anaya değişikliğini gerçekleştirmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanılığı sisteminde çok başlılığı değil, milletin seçtiği güven oyunu milletten alan bir iktidarın var olduğunu görüyoruz. İnşallah 16 Nisan tarihinde yavrularımızın geleceği için 'evet' kampanyasının sonuna kadar takipçisi olacağız."



Elitaş'a ziyaretlerinde, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve parti yöneticileri eşlik etti.