AK Parti Grup Başkanvekili Doğan Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, "Sayın Aziz Kocaoğlu sayenizde bütün İzmir mağdur oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğünün başarısızlığı kentimizde üç gün süren yoğun yağışlarla birlikte İzmir'i felç etmiş, vatandaşlarımızı zorda bırakmıştır." ifadesinde bulundu.



Doğan yaptığı yazılı açıklamada, kentte yaşanan yağışların ardından birçok ev ve iş yerini su bastığını belirterek, insanların hayatlarının çileye dönüştüğünü, İZSU'nun görevini yerine getirmediğini savundu.



Kentteki su ve kanal altyapısının basit bir yağmuru bile kaldıramadığını vurgulayan Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Sayın Aziz Kocaoğlu sayenizde bütün İzmir mağdur oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğünün başarısızlığı kentimizde üç gün süren yoğun yağışlarla birlikte İzmir'i felç etmiş, vatandaşlarımızı zorda bırakmıştır. Bir kez daha görülmektedir ki, bu kentteki su ve kanal altyapısı basit bir yağmuru bile kaldıramamakta, her seferinde aynı sıkıntılar yaşanmaktadır. Türkiye'nin üçüncü büyük kenti adeta üçüncü dünya ülkelerini aratmayan görüntülere sahne olmuştur. Vatandaşlar İZSU'nun başarısız hizmetlerini ve kalitesiz belediyecilik anlayışını, günü kurtarmaya yönelik belediye anlayışını istememektedir. Vergi alan belediye bunun karşılığında hizmet üretmemektedir."