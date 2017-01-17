AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Açık oy, gizli oy AK Parti veya diğer partilerin ifade edebileceği bir olay değil. Meclis Başkanlığı ortamı hazırlar. Eski Anayasa görüşmelerinde Sayın Ecevit oyunu kaldırıyor ve gösteriyor" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Turan, Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüşeceklerini belirterek, "Tasarıda, emeklilere ikramiye, sicil affı gibi yakından beklenen maddeler var. 15 madde kaldı" ifadelerini kullandı.



Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turuna başlayacaklarını aktaran Turan, "Yarın anayasa teklifinin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk bölümü bitirdik. Madde ve grup konuşmaları olmuyor. Önergelerin tekrar görüşülmesi olacak. Daha seri ve daha pratik bir görüşme olacak. Daha sonra Meclis'teki görevi yerine getirip işin esas sahibine götürme süreci başlar. Referandum kararı alınırsa Cumhurbaşkanımıza havale edilecek. 15 günlük inceleme süresi var. Onaylanırsa 60 günlük bir referandum süreci olacak. Şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok önemli bir adım. Eğer MHP ve AK Parti milletvekillerinin ilk oylamada olduğu gibi süreci nihayete erdirdiğinden Cumhurbaşkanımıza sunacağız" şeklinde konuştu.



"18 maddelik kanun teklifinin günde 5 maddeyi görüşmeyi umuyoruz" diyen Turan, şunları söyledi:



"Cuma günü hayırlı bir günde bitirmiş oluruz inşallah. Eski yıllarda grup önerisi verilmemiş. Ancak HDP ve CHP grup önerileri verdi. Eğer ikinci tur görüşmelerinde HDP ve CHP grup önerileri verirse yine sabaha kadar çalışmak zorunda kalacağız. Üzülerek söylüyorum geceleyin de çalışmak zorunda kalacağız. El mi yaman bey mi yaman. Kamuoyunu rencide eden görüntülerin bir kez daha olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kavga etmek, ısırmak ve hele de arkadan vurmak gibi ahlaka aykırı şeyler olmamalı. Kabinlere girip çıkmamak gibi eylem yaptılar. Bunlar ergen tavırlarıdır. Ümit ediyoruz ikinci turda bunlar olmaz."



Turan, anayasa değişiklik teklifine ilişkin açık oy, gizli oy kullanılmasıyla ilgili, "Açık oy, gizli oy AK Parti veya diğer partilerin ifade edebileceği bir olay değil. Meclis Başkanlığı ortamı hazırlar. Eski Anayasa görüşmelerinde Sayın Ecevit oyunu kaldırıyor ve gösteriyor. Kapalı ve gizli oy kullanma hakkını vermek idarenin görevidir. Fakat oyunu kullanmayı takdir etme yetkisi vekildedir. Anayasa Mahkemesi de 'vekilin iradesine ipotek konulamaz' demiştir. Sözüm ona AK Parti açık oy kullanmışsa, CHP'nin nasıl oy kullandığın bilmeyen var mı? Biz 316 imza attık. İster açık ister kapalı kullanırız" dedi.



CHP'nin anayasa değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesi'ne götürmesine ilişkin soruya Turan, "Anayasa hangi şartlarda Anayasa Mahkemesi'ne gidileceğini göstermiş. Ana muhalefetin mahkemeye gitme hakkı var. Ne zaman vesayetin kavgası var ne zaman mili egemenliğin kavgası var Anayasa Mahkemesi'ne gitmişler. CHP'den farklı bir şey beklemiyoruz. İçtüzükten, anayasadan kaynaklanan ne hakları, varsa kullansınlar. Yeter ki kabinlerden çıkmak ve kavga etmek gibi şeyler yapmasınlar. Diyor ki, Sayın Grup Başkanvekili'nin ifade ettiği şartlarda götürmek cevabı hayırdır. Bunu takdir edecektir Sayın mahkeme" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesine ilişkin Turan, "Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine saygı duyuyoruz. Her zaman şıktır. Fakat kendisi gibi çark etmesini bekliyorsa yanılır. Dün Sayın Bahçeli açıklamaları yapmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu beklediği cevabı alamayacaktır" diye konuştu. - ANKARA