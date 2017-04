AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı Açıklaması

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "AGİT'in tarafsız bir kurum olarak seçimlere ilişkin objektif ve güvenilir değerlendirme yapabilmesi için muhakkak bu kararları veren YSK ile temas kurması, kararların niçin, nasıl alındığını ve nihai olarak hukuki zeminde bu tartışmaların nasıl neticeleneceğini beklemesi gerekirdi. Bunları beklemeden yapmış olduğu açıklamayı doğru bulmam." dedi.



Bostancı, anayasa değişikliği halk oylamasının ardından AA muhabirine, sonuçlara yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Her seçim sonrası birtakım itirazların gündeme gelebildiğini, bunların meşru mecralar içinde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) iletilebileceğini belirten Bostancı, YSK'nın da mevcut verilere göre değerlendirme yaparak, karar verdiğini kaydetti.



Tartışmaların hukuki zeminde değerlendirmesini YSK'nın yapacağını işaret eden Bostancı, dolayısıyla tartışmalara ilişkin kararı beklemenin doğru tavır olacağını vurguladı.



Bu karardan önce her türlü değerlendirme ve iddianın ihtiyatla karşılanması gerektiğine dikkati çeken Bostancı, insanların siyaseten konuştuğunu ancak hukuk zemininde durumun ne olduğunun önem taşıdığını ifade etti.



YSK'nın vereceği kararın beklenmesi gerektiğini kaydeden Naci Bostancı, şöyle devam etti:



"Sabredip YSK'nın vereceği kararı beklemenin daha uygun olacağını belirtmek isterim. Seçim sonralarında beklentilerinin karşılığını alamamış olanlar, psikolojik olarak seçimlerin problemli olduğuna ilişkin bir algıya meylederler. Bu doğru değil. Sonuçta demokrasi, bir oylama yapıyorsun, kurallar belli. Açık, aleni, açık bir şekilde yapıyorsun bunu. Netice ne çıkarsa onu aziz bilip, kabul etmek gerekir. Halk oylamalarının kuralları bellidir. Benim gördüğüm bu kurallar dahilinde bir halk oylaması yapılmıştır ve milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini onaylamıştır. Nihai olarak milletin verdiği karar budur. YSK hukuki tartışmaları değerlendirip son kararı verecektir."



"AGİT, halkın iradesinin sandıklara yansımasına bakmakla mükelleftir"



Bostancı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) halk oylamasına ilişkin raporu konusunda, kendisinin de AGİT üyesi olarak birçok ülkede seçim izlediğini belirtti.



AGİT üyelerinin çalışma yöntemini anlatan Bostancı, "Sandık başlarına giderler, tarafları dinlerler. Seçimlerin iki temel esas üzerine yürüyüp yürümediğiyle ilgilidirler. Seçimler dürüstlükle yapılıyor mu, halkın iradesi sandıklara yansıyor mu, buna bakmakla mükelleflerdir. Onun dışındaki değerlendirmeleri taraflı ve kışkırtıcı buluyorum." diye konuştu.



Medyada "Hayırcıların" yeterince temsil edilmediği iddialarının tamamen siyasal strateji ve ilgili çevrelerin planlamasıyla alakalı bir husus olduğunu vurgulayan Bostancı, şunları söyledi:



"Bu, AGİT'in üzerine vazife olan bir konu değildir. Önemli olan şudur. Herhangi bir şekilde devlet otoritesi kurularak 'evet' veya 'hayır' propagandasını engelleyici bir durum söz konusu olmuş mu? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnsanlar çok rahat 'hayır' propagandasını da 'evet' propagandasını da yapabiliyorlar ama hangi aracı ne kadar kullanmıştır, bu AGİT'in sorumluluğunda olan bir iş değildir. Buna ilişkin yaptığı değerlendirmeyi doğru bulmam. YSK'nın kararlarına ilişkin açıklamayı da çok talihsiz bulurum."



"AGİT kendisine atfedilen, kendisinden beklenen rolü yerine getirmemiştir"



AGİT'in YSK'yı, kararları hangi hukuki mecra ve kriterler üzerinden verdiğini dikkate almadan suçladığına işaret eden Bostancı, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Mevcut şartlarda toplumsal ve psikolojik duruma ilişkin, daha çok hayır cephesine angaje bir muhakemenin ürünü açıklamalar gibi görüyorum ben bunu. AGİT'in tarafsız bir kurum olarak seçimlere ilişkin objektif ve güvenilir değerlendirme yapabilmesi için muhakkak bu kararları veren YSK ile temas kurması, kararların niçin, nasıl alındığını ve nihai olarak hukuki zeminde bu tartışmaların nasıl neticeleneceğini beklemesi gerekirdi. Bunları beklemeden yapmış olduğu açıklamayı doğru bulmam. Aceleciliği şaibe durumunu daha da güçlendiriyor. AGİT'in ancak YSK kendisine gelen itirazlar üzerine değerlendirme yaparken tatmin edici olmaz, bir hukuk zemininde problem olduğu düşünülürse böyle bir açıklama yapması gerekirdi. Hiç bu süreçler yaşanmadan açıklama yapması, AGİT'in tarafsızlığıyla ilişkin şaibe doğuran bir konudur. "



Bostancı, AGİT'in kendisinden beklenen rolü yerine getirmediğini ifade ederek, "Maalesef uluslararası kimi mecra ve çevrelerin Türkiye'deki halk oylaması süresini etkilemeye yönelik birtakım çabaların içerisinde olduklarını gözlemledim. Bu çabaları hatırlayınca yaptıkları açıklamalar, 'Acaba aynı çabaların halk oylaması sonrası devamı mahiyetinde bir pozisyon mudur?' sorusu insanların aklına doğal olarak geliyor." diye konuştu.