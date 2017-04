AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirirken, "Bütün siyasi partiler kollarını açacaklar, milleti kucaklayacaklar. Mecburen böyle yapacaklar. Milli birlik istikametinde davranmak onlar için bir ödev olacak." dedi.



Bostancı, halk oylamasına yönelik çalışmaları kapsamında Suluova'da ziyaretler gerçekleştirdi. Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Taşıyıcılar Kooperatifi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Sakatlar Derneği üyeleri ile bir araya gelen Bostancı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.



AK Parti hükümetlerinin 15 yıldır iktidarda olduğunu, bu başarının, milletin aklını ve kalbini temsil etmesinden kaynaklandığını dile getiren Bostancı, milletin Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset tarzında kendi özlemlerini ve gerçekliğini bulduğunu söyledi.



Bostancı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına az bir süre kaldığını anımsatarak, 16 Nisan'dan sonra "Evet" çıkması halinde milletin oylarıyla kim iktidar olursa olsun tek partinin ülkeyi yönetmeye hak kazanacağını belirtti.



Koalisyon dönemlerinde çıkar gruplarının siyasetin sırtına bindiğini, o günleri Türk milletinin unutmadığını ifade eden Bostancı, şunları kaydetti:



"İnşallah bundan sonra olmayacak. Her kim iktidar olacaksa yüzde 50'den fazla oy almak zorunda. Böyle olduğunda siyasi partiler, bütün milleti kucaklayan bir anlayışla davranacaklar. Yani bu toplumun içinde din, dil ve mezhep ayrıştırmaları yaşanmayacak. Bütün siyasi partiler kollarını açacaklar, milleti kucaklayacaklar. Mecburen böyle yapacaklar. Milli birlik istikametinde davranmak onlar için bir ödev olacak. Demek ki bu sistem değişikliği Türkiye'nin çok hayati ihtiyaç duyduğu milli birliği, partilere bir ödev olarak verecek, aynı zamanda siyasetin soysuzlaşmasına mani olacak. Bütün güç, bütün yetki, siyaseti tayin eden unsur millet olacak. Bunun somut zeminini oluşturacak."



Halk oylaması çalışmaları kapsamında Anadolu'yu gezdiğini, milletin anayasa değişikliğinin mahiyetini gayet iyi bildiğini gördüğünü anlatan Bostancı, "Millet, yalan ve kara propagandaya hiçbir şekilde prim vermiyor. 18 maddeyi okuyan, bunların yalan olduğunu bilir. Anayasa yerinde, Meclis yerinde, yasama yapan kurum belli, hükümeti üstlenen de iş yapacak, elinde birtakım imkanlar olacak. Bu, her şeye kadir bir tek adam rejimi kesinlikle değil. Hukuki, meşru bir otorite olarak cumhurbaşkanını seçiyoruz." diye konuştu.



Bostancı'ya ziyaretlerinde Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer de eşlik etti.