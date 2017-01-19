AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı Açıklaması

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Her kim terörün maksadına uygun tarzda davranır, toplumun belli kesimine yönelik düşmanlık duygularıyla dolu saldırılar yaparsa, diliyle, eliyle, isteyerek veya istemeyerek terörün kastına uygun, terörle aynı safta buluşan kişiler haline gelir." dedi.



Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyadan öfkeyle yapılan bazı paylaşımların terör örgütlerinin istediği yönde bölücü ve ayrıştırıcı olabileceği uyarısında bulundu.



Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda halkı kin ve öfkeye sevk edecek, ayrıştırıcı ifadelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bostancı, "Her kim terörün maksadına uygun tarzda davranır, toplumun belli kesimine yönelik düşmanlık duygularıyla dolu saldırılar yaparsa, diliyle, eliyle, isteyerek veya istemeyerek terörün kastına uygun, terörle aynı safta buluşan kişiler haline gelir." ifadesini kullandı.



Terör saldırılarının ardından yapılacak paylaşımlara dikkati çeken Bostancı, şöyle devam etti:



"Toplumsal kenetlenme ve alçakça saldırılar karşısında safları ortaklaştırarak birlikteliği vurgulamak, teröre verilen çok anlamlı cevaptır. İçimizde çeşitli farklılıklar, tartışmalar elbette yapılacaktır. Bunları medeni yöntemlerle yapmasını biliriz. Terörün kışkırtmasının getireceği gerilim ve ümit ettiği kaosu sağlama durumu asla söz konusu olmaz. Hepimizin kaderinin birbirine bağlı olduğunu, bu çatının hepimizi kucaklayan bir çatı olduğunu, farklılıklarımızın ortak kaderi aşan farklılıklar olmadığını vurgulayarak teröre karşı ortak duruşu sergilemek önem taşıyor."



"Provokasyon ve manipülasyon amaçlı kullanılan hesaplar"



Bazı sosyal mecralarda kimlikleri bilinmeyen, daha çok provokasyon ve manipülasyon amaçlı kullanılan hesaplar olduğunun altını çizen Bostancı, bu hesaplardan terör girişimleri bahanesiyle toplumun belli kesimlerine yönelik kin ve düşmanlığı körükleyici beyan ve hakaretlerde bulunulduğunu anlattı.



Bunları yapanların kesinlikle teröristlerin ortakları olduğunu belirten Naci Bostancı, şunları kaydetti:



"Bazıları bulundukları yeri farklı zannedebilir, teröristlerle hiçbir temasları olmayabilir. Hatta teröre karşı çıktıklarını da düşünebilirler. Saldırıların ardından toplumun belli kesimine yönelik dile getirdikleri öfkeli ifadeler, onları otomatik olarak terörle aynı safa götürür. Nasıl konuşacağını, terörün kastını bilmeden sadece iptidai bir öfke duygusuyla bunu yapanlar bu durumu bilsin ama manipülasyon ve provokasyon amaçlı yapılıyorsa onu da savcılar takip edecek, bu hesapların arkasındaki insanların ipliğini açığa çıkartacak. Kanaatimi söylüyorum, bu tür sahte hesaplar terör örgütleriyle bağlantılı olabilir. Hukuki tahkikat neyin, kiminle, ne tür irtibatta olduğunu ortaya çıkartacaktır. İnanç, anlayış ve siyasi tutum olarak nerede durulursa durulsun, böyle bir dille davranan kesime karşı ortak tavır sergilemesi gerekir. Ben o manada da Türkiye'de olumlu atmosfer görüyorum."