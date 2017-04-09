AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Yök'ün Yok Demekten Çıkarıp Evet Dedirtmek Bizim...
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "YÖK'ün yok demekten çıkarıp evet dedirtmek bizim görevimiz"KAYSERİ - AK Parti Kayseri Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de düzenlenen Mimar Sinan'ı anma etkinliklerinde Melikgazi Belediyesi'nin yüksel okul...
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "YÖK'ün yok demekten çıkarıp evet dedirtmek bizim görevimiz"
KAYSERİ - AK Parti Kayseri Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de düzenlenen Mimar Sinan'ı anma etkinliklerinde Melikgazi Belediyesi'nin yüksel okul talebine YÖK'ün olumsuz bakması ile ilgili olarak, "YÖK'ü de yok demekten çıkarıp evet dedirtmek bizim görevimiz olmalı. Çünkü yoktan hayır gelmez. Yok demekten menfaate ulaşılmaz, ne zaman ki olumlu bir şey var, o olumlu şeyin üzerine gitmek yok diye değil evet diye üzerine üzerine gitmek gerekir" dedi.
Mimar Sinan'ın doğum yeri olan Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas mahallesindeki anma törenine Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski belediye binasının yüksek okul olması için YÖK'e başvuruda bulunduklarını ancak olumsuz yanıt aldıklarını söyledi.
Melikgazi Belediye Başkanı'nın konuşmasının ardından kürsüye çıkan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "Mimar Sina'ın Osmanlı döneminde 300'den fazla eseri hasıl olmuş. 600 yıla yakın önce yaşamış Koca Sinan'ı bu gün anıyoruz. Güzel bir söz var 'İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri' nice geçmişler vardır ama bu gün 600 yıla yakın süredir bu ülke anıyorsa eserleriyle Türk dünyasına yaptığı katkılardan dolayıdır" dedi.
Elitaş, "15 yıla yakın bir zamandır Mimar Sinan'ı Ağırnas Mahallemizde anıyoruz. Onun yaptığı güzelliklerin gençlerimize geçmesi için gayret ediyoruz. Melikgazi Belediye Başkanımız tarihi bir nitelikteki konakta inşallah geliştirerek büyüterek eski belediye binasını yüksek okul yapmak için girişimde bulunmuş. Madem ki üniversitemiz bu konuya evet diyor. YÖK'ü de yok demekten çıkarıp evet dedirtmek bizim görevimiz olmalı. Çünkü yoktan hayır gelmez. Yok demekten menfaate ulaşılmaz, ne zaman ki olumlu bir şey var, o olumlu şeyin üzerine gitmek yok diye değil evet diye üzerine üzerine gitmek gerekir. YÖK'ün adı, iki noktasını kaldırınca 'yok' oluyor. Onların 'yok' deme tavırlarını değil, ülkenin önünü açan YÖK tavırlarını evet tavırlarına doğru döndürmek gayreti içinde olacağız" diye konuştu.
Tören sonrasında resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verilirken, anma etkinliği Mimar Sinan'ın doğduğu evin ziyaret edilmesi ile son buldu.