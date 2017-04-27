AK Parti Genişletilmiş Kadın Kolları Toplantısı

Ak Parti Eskişehir Genişletilmiş Kadın Kolları toplantısı gerçekleştirildi.



Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın başkanlığında, Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Eserkaya ile il ve ilçe kadın kolları yöneticilerinin katılımı ile yapılan toplantıda, 16 Nisan halk oylamasına ilişkin değerlendirilme bulunularak, birlik beraber mesajı verildi. İl Kadın Kolları Başkanı Yalçın, "16 Nisan milletimizin zaferidir, elbette 81 ilde farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Biz şehrimizdeki hemşehrilerimizin bize verdiği mesajı aldık. Bundan sonra 2019'a yine birlik ve beraberlik içinde, daha azimle daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Faaliyetlerimiz ve projelerimiz devam edecek. Bizler sadece seçim dönemlerinde çalışmıyoruz her daim kadınlarımızın yanındayız, onlarla güçlüyüz. Yine hep birlikte güçlü Türkiye'nin güçlü kadınları olarak yolumuza devam edeceğiz. Halk oylaması çalışmalarında da teşkilatımızın her bir ferdi tüm gücüyle çalıştı. Ama özellikle kadınlarımız bu çalışmalarda en büyük çabayı onlar gösterdi. Ev ziyaretlerinde, kapı kapı, sokak sokak broşür dağıtımıyla, stantlarımızdaki gayretiniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen bizlere öncülük eden, başta Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı'ya, İl Başkanımız M.Dündar Ünlü'ye, Milletvekilimiz Prof. Dr Emine Nur Günay'a ve Harun Karacan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim meselemizin millet olduğunu gösterdik çok şükür. Bundan sonra çocuklarımız için daha çok çalışacağız, onların geleceği için çaba gösteriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR