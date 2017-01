AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "21. yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti yılı olacaktır. Bizi birbirimize düşürmek amacıyla gerçekleştirdikleri her saldırı bizi birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır." dedi.



Şahin, partisinin Ankara İl Başkanlığının Cemil Meriç Kültür Merkezinde düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısında" yaptığı konuşmasına, terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek başladı.



Son bir ayda gerçekleşen terör saldırılarına değinen Şahin, "Bu terör örgütleri bazen PKK bazen DEAŞ bazen FETÖ bazen de DHKP-C oluyor. Bizim bu kuklalara değil, kuklacıya, taşeron örgütlere değil, bu işleri taşeronlara ihale edenlere, maşa terör örgütlerine değil, bu maşayla milletin yüreğine kor düşüren ve o maşayı kullanan kirli ellere dikkat kesilmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Terör saldırılarının Türkiye'yi hedeflerinden ve ideallerinden uzaklaştıramayacağını belirten Şahin, şöyle devam etti:



"21. yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti yılı olacaktır. Bizi birbirimize düşürmek amacıyla gerçekleştirdikleri her saldırı bizi birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır. 15 Temmuz gecesi her etnisite her mezhep her meşrep her yaşam tarzı her ideolojik görüşün mensubu, bu toprakları kendisine vatan biler vatanperverler hep birlikte sokağa döküldü. Gözünü kan bürümüş FETÖ katillerinin girişimde bulunduğu o darbeyi hep birlikte savuşturduk."



Şahin, 15 Temmuz'dan bu yana güçlü bir terörle mücadele konsepti geliştirildiğini ve bunun uygulandığını söyledi.



Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulda görüşülmeye başlanacağına dikkati çeken Şahin, "Teklifle çift başlılığı ortadan kaldıran, istikrarı kurumsallaşmış bir şekilde kalıcı hale getiren ve ülkede kaos, kriz yaratan istikrarsızlığa vesile olan parlamenter sistemin bu aksayan yanlarını giderecek yepyeni bir hükümet ve cumhurbaşkanlığı sistemi modeliyle halkımızın huzuruna çıkmaya hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.