AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasının sonuçlarına ilişkin, "Bütün teşkilatımızla çıkan bu sonucu, bölgede alınan oyların değerlendirmesini önümüzdeki süreçte sakin bir şekilde, serinkanlılıkla yapacağız. Bütün teşkilatlarımıza buradan ilan ediyorum, bölgenizdeki durumu tahlil eden ayrıntılı bir raporu kısa zamanda genel merkeze iletmenizi istiyorum." dedi.



Yıldırım, parti genel merkezinde düzenlenen 116. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu ifade ederek, bunun gereğinin yapıldığını milletin önüne sandığın getirildiğini ve millettin de kararını verdiğini söyledi.



Bundan sonra kendilerine düşenin "önlerine bakmak" olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Yapacak çok işimiz var. Ülkemizin ekonomisini daha da büyütmek, yatırımları daha da hızlandırmak, reformları hayata bir bir geçirmek ve 2019'un 3 Kasım'ına hazırlanmak. 2019'da iki seçimimiz var. Bir tanesi 2019 Mart sonu yerel seçimler, belediye seçimleri. Bir de 3 Kasım 2019'da yaptığımız bu anayasa değişikliğine göre birleştirilmiş Meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri olacak. Bunun dışında Türkiye'nin gündeminde herhangi bir seçim yoktur, vatandaşlarımızın kafasını bulandırmaya gerek yok, yapacak çok işimiz var. Milleti seçimle yormamak lazım."



Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin geçen yıl 15 Temmuz darbe girişimiyle büyük bir travma geçirdiğine değinerek, "Milletimizin moral değerlerini tekrar yükseltmek, demokrasimizi daha da güçlendirmek, ekonomimiz üzerindeki tereddütleri ortadan kaldırmak ve ülkeyi 2023, 2053, 2071 hedeflerine hazırlamak için düne göre bugün daha fazla çalışmak mecburiyetindeyiz." dedi.



Türkiye'nin 1950'den beri en iyi başardığı işlerden birinin, seçim olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye'nin sandığı namus olarak gören bir siyasi kültüre sahip olduğunu söyledi. Milletin oyunu, vatandaşın tercihinin kendilerinin nezdinde namus kadar önemli olduğuna değinen Yıldırım, sonuçlardan memnun olunmayabileceğini, ancak vatandaşın tercihini kimsenin gölgeleme hakkına sahip olmadığını söyledi.



Hayırdan, hayırsız bir sonuç çıkarmaya çalışmanın en hafif deyimle millet iradesine saygısızlık olduğunu ifade eden Yıldırım, sonuçların iyi tahlil edilmesi gerektiğini söyledi.



Yıldırım, 2002'den itibaren ana muhalefet partisi CHP'nin meşru demokratik süreçler içinde AK Parti ile rekabet edebilecek bir çizgiye gelemediğini, sandıkta AK Parti'yi zorlayacak bir güce erişemediğini, telafi etmek için siyasetin meşru sınırlarının hep zorlandığını vurgulayarak, "Gönüller kazanmadan, halkı siyasetine ikna etmeden, siyaset yapmak sonuç çıkarmıyor." dedi.



"CHP fabrika ayarlarına geri döndü"



Yıldırım, CHP'nin milletle barışma yolunu seçmek yerine, iktidar partisine saldırma yolunu tercih ettiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Kampanya döneminde dedik ki 'bunların aklı biraz başına geldi.' Kuzu gibi oldular, sakin sakin konuşuyorlar, cevap vermiyorlar. Ben o zaman şunu söyledim. 'Kemal bey, kuzu taktiği yapıyor, inşallah referandumdan sonra da bunu devam ettirir.' Ama gördük ki sonuçlar açıklanınca, birden bire referandum sürecindeki ana muhalefet partisi başkanı gitti. CHP, ana muhalefet partisi kendi eski fabrika ayarlarına döndü. Sayın Kılıçdaroğlu yenilgisini gürültüyle tahrikle bastırmak istiyor. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor, belli ki durumunda sıkıntı var. Bizim işimiz onların iç meseleleriyle uğraşmak değil, biz yolumuza devam edeceğiz."



15 yıllık iktidarları boyunca sürekli demokrasinin gelişmesi ve yapılan demokratikleşme adımlarında hep önlerine engel çıkarıldığını belirten Yıldırım, 2007'de e-muhtırayı ana muhalefet partisinin desteklediğini, onun öncesinde cumhuriyet mitinglerinde sokak eylemleriyle meşru siyasetin gölgelenmesinde kayıtsız kalındığını, 2008'de AK Parti'ye kapatma davası açıldığında antidemokratik girişime de destek verildiğini söyledi.



Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi için "tiyatro ve kontrollü bir darbe" söylemlerinin de yapıldığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Ana muhalefet partisi AK Parti'ye karşı meşru siyaset kaygısı taşımayan bir çizgide siyaset yapma yolun tercih ediyor. Bunun bedelini her seferinde sandıkta ödemesine rağmen bu alışkanlığı bir türlü terk etmiyor. Bu tavır esasen Türk milletini ve Türkiye demokrasisini küçümseyen bir ruh halinin yansımasıdır. Milletle vatandaşla barışık olsa kendileriyle de kavgalı olmaktan kurtulacaklar. Ama ne yazık ki bunu başaramıyorlar. Hayırdan, hayırsız bir sonuç çıkarmak isteyen ana muhalefete son tavsiyemiz, millete itaat edin, rahat edin."



"Hayır veren kardeşlerimizin gönlünü alacağız"



Anayasa değişikliği halk oylaması öncesi AK Parti teşkilatının meydanlarda çok çalıştığını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:



"İl başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik teşkilatımız, büyükşehir belediye başkanlarımız ve il genel meclisi başkanlarımız, büyükşehir belediye meclis üyelerimiz herkes, AK Parti teşkilatının bütün mensupları çok özverili, çok gayretli bir çalışma sergilediler. Alınan sonuç da bunun ispatıdır. Tüm AK Parti ailesine bu sonucun alınmasında gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum.



Bütün teşkilatımızla çıkan bu sonucu, bölgede alınan oyların değerlendirmesini önümüzdeki süreçte sakin bir şekilde, serinkanlılıkla yapacağız. AK Parti siyasetinin gereği sürekli muhasebedir. Sürekli kendini yenilemedir. Bütün teşkilatlarımıza buradan ilan ediyorum, bölgenizdeki durumu tahlil eden ayrıntılı bir raporu kısa zamanda genel merkeze iletmenizi istiyorum. AK Parti'nin öncü kadroları olarak Türkiye'nin hayallerini, umutlarını, geleceğe yürüyüşünü sizler temsil ediyorsunuz."



Demokrasi yolunda alınması gereken çok daha büyük mesafe bulunduğunun altını çizen Yıldırım, "Yapacağımız çok işimiz var. Milletimizle daha fazla bütünleşmemiz gerekiyor. Bu iş bitti ama bizim bundan sonra da yapacağımız çok iş var. Bugünden itibaren 'hayır' diyen kardeşlerimizi, daha iyi anlamak için gayret edeceğiz. Onların da gönlünü kazanmanın yolunu bulacağız." dedi.



(Sürecek)