AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yüksek Seçim Kurulunun seçim kararını resmen açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye dönmesinin önündeki anayasal engel tamamen kalkmış olacaktır. Partimizin kurucusu, liderimiz ve şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, partimize bir an önce gelip katılması, üye olması için sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.



Başbakan Yıldırım, parti genel merkezinde düzenlenen 116. Geni·şleti·lmi·ş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti Kadın Kolları'nın kadınların her meselesi ve talebiyle ilgilenmeye devam edeceğini, Gençlik Kolları'nın da aynı dinamik ruhla çalışmalarını sürdüreceğini belirti.



"Durmak yok, yola devam," diyen Yıldırım, bu yolun millete hizmet yolu olduğunu ifade etti.



AK Parti'nin siyasette çığır açmış reformcu bir parti olduğunu, reformcu karakteri ve siyasetini geçmişteki gibi bundan sonra da sürdüreceğini vurgulayan Yıldırım, Türkiye'deki bütün vatandaşların özgürlüklerini kısıtlayan yanlış uygulamalara karşı olduklarını, özgürlüklerin önünü açtıklarını, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini daha ileri bir demokrasi için tercih ettiklerini bildirdi.



Başbakan Yıldırım, "Vesayet odaklarının siyasete müdahalelerini sona erdirmek için bu değişiklik önemli bir başlangıçtır. Demokrasiye bundan böyle balans ayarı verecek tek merci millettir. Biz, siyaseti her zaman milletle beraber yaptık, 'millete rağmen' iş yapmak asla bizim tarzımız olmadı, olmayacak." diye konuştu.



AK Parti ile Türkiye'de demokrasinin, hukuk devletinin, özgürlüklerin teminatı olmaya devam edeceklerini anlatan Yıldırım, hiç kimseyi inancı, kimliği ya da başka nedenlerle dışlamadıklarını, ötekileştirmediklerini, her bir vatandaşın hukukunu korumayı kendilerine görev bildiklerini ve bunu sürdürüceklerini, Türkiye'yi gözlerinin ışığı gibi koruyacaklarını ifade etti.



AK Parti'nin göreve geldiği 2002 yılının sadece ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda demokratik gelişmenin de başlangıcı olduğunu bildiren Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:



"Birileri atlattığımız onca badireye rağmen, 15 yıldır canla başla verdiğimiz demokrasi mücadelesini hafife alıyor, görmezden geliyor. Türkiye'nin itibarını içeride ve dışarıda yükselttik, yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi tek bir vatandaşımızın dahi huzursuzluk duymadan yaşayabildiği özgür bir ülke haline getirdik, bunu da muhafaza edeceğiz. Farklılıklara saygı duyan, her vatandaşımızın hak ve özgürlüğüne sahip çıkan AK Parti, dün olduğu gibi bugün de yarın da milletinin yanında olacak. Halk oylamasından önce bütün samimiyetimizle dedik ki 'Evet çıkması halinde bu halk oylamasının kaybedeni olmayacaktır.' Şimdi tekrarlıyorum kazanan vatandaşımızdır, kazanan millettir, kazanan Türkiyedir. Kazanan demokrasidir, kazanan hukuk devletidir. Artık demokrasiden geri dönüş yok, bunu da herkesin bilmesini istiyorum."



Yıldırım, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında hem Milli Güvenlik Kurulu hem de Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini, halk oylamasının kapsamlı değerlendirmesini yaptıklarını, Türkiye'nin içeride ve dışarıda bulunduğu şartları da dikkate alarak Olağanüstü Hal'in (OHAL) üç ay boyunca uzatılması kararı aldıklarını ve kararın yürürlüğe girdiğini belirtti.



"Anayasa değişikliği yapıldı, Cumhurbaşkanımız bu değişikliğin getirdiği bütün imkanları kullanacak ve Cumhurbaşkanı olarak yeni sisteme göre ülkeyi yönetecek." havasının oluşturulduğuna dikkati çeken Yıldırım, bunu kasıtlı olarak yaydıklarını vurguladı.



"Anayasa değişikliğinin üç maddesi hemen yürürlüğe girecek"



Anayasa değişikliğinin üç maddesinin hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Yıldırım, "Hakimler ve Savcılar Kurulu bu değişiklik doğrultusunda yeniden oluşturulacak. Nasıl oluşturulacak? 13 kurul üyeliğinin dördü Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecek, ikisi Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarı doğal üye olarak yer alacak. Geriye kalan yedisini de Meclis komisyonlarda ve genel kurulda belirli kıstaslara uygun olarak belirleyecek. Milli iradeyi temsil eden Meclis, ilk defa Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçecek. Bu da demokraside yeni ileri bir adımdır. Bürokrasiden millet iradesine geçiştir. Milletin verdiği karar şüphesiz en doğru karar olacaktır." diye konuştu.



Yargıda birliğin de sağlandığına işaret eden Başbakan Yıldırım, darbe hukukundan kalma Askeri Mahkemelerin kaldırıldığını, sivil için asker için ayrı yargı sisteminin bundan sonra söz konusu olmayacağını anımsattı.



Devreye girecek diğer değişikliğin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'yle ilişiğinin kurulması olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kararının resmen açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye dönmesinin önündeki anayasal engel tamamen kalkmış olacaktır. Partimizin kurucusu, liderimiz ve şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, partimize bir an önce gelip katılması, üye olması için sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.



"Ciddi sayılabilecek uyum yasaları hazırlanacak"



Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oylaması kampanyasına büyük destek verdiğini belirterek, anayasa değişikliği konusunun en doğru şekilde yurdun her köşesindeki vatandaşlara anlatılması yönünde gayretlerini ortaya koyduğunu bildirdi.



Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a memleket meselesi, beka meselesi olarak gördükleri bu konuda gösterdiği gayretten ve liderliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ederek, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu üç hususun dışındaki diğer hususlar 2019'un 3 Kasımı'nda normal şartlarda yapılacak seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. O güne kadar yapacağımız çok iş var. Bir kere bu anayasa değişikliğinin getirdiği uyum yasaları var. Ciddi sayılabilecek uyum yasaları hazırlanacak. Cumhuriyetin kuruluşundan beri devam eden bir yapının parlamenter sisteme göre kurgulanmış mevzuatımız, yeni baştan elden geçirilecek. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nin hukuki alt yapısı hazırlanmış olacak. Dolayısıyla yapacağımız çok iş var."



"Demokrasi aynen devam edecek"



Başbakan Yıldırım, "Parlamenter sistem demokratik, Cumhurbaşkanlığı sistemi demokratik değil" şeklinde "maksatlı propaganda" yapıldığını ifade ederek, böyle bir şeyin olmadığını bildirdi.



Demokratik olup olmamanın, parlamenter sistem veya başkanlık sistemiyle alakasının bulunmadığını aktaran Yıldırım, "Bu demokrasi başkanlık sisteminde de vardır, parlamenter sistemde de vardır. Bu sadece yönetim şeklinin değilmesi. Demokrasi aynen devam edecek, bütün kurumlarıyla ve kurallarıyla işlemeye devam edecek. Yasama organı güçlenmiş olarak yoluna devam edecek, yargı tam bağımsız ve tarafsız olmaya devam edecek ve icra da daha da etkin bir şekilde vatandaşa yönelik hizmetlerini zaman kaybetmeden yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, değiştirilen bu sistemle getirilen en önemli konunun, sürekli istikrarın ve sürekli iktidarın sandıkta sağlanması ve yüzde 50+1 şartı olduğu için bütün yurdun her köşesinden destek alınması mecburiyeti olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu da ne demektir, Türkiye'nin birliğidir, beraberliğidir, kenetlenmesidir, kardeş olmasıdır ve birlikte Türkiye olmasıdır. Bu sistem bunu sağlamaktadır. Dolayısıyla bu sistem değişikliği terör örgütlerine, Türkiyeyi ayrıştırmaya çalışanlara, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara alan açılmasına müsaade etmemektedir. Türkiye artık enerjisini terörle harcamak yerine birliği, beraberliğinin daha da güçlendirilmesi, ekonominin daha da büyütülmesi, demokrasisinin daha da geliştirilmesi ve dünyada racon kesen, söz sahibi lider ülkeler arasında yerini almasının önünü açacak bir değişiklik yapılmıştır."



Başbakan Yıldırım, bu değişikliğe yol verdiği için Türk milletine ve kampanya süresince gösterdiği üstün gayret ve başarıdan dolayı da parti teşkilatına teşekkür etti.



(Bitti)