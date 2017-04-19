AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Halk oylaması demek, doğrudan halkın iradesine müracaat etmek demektir. Bir kez daha altını özellikle çiziyorum, bu halk oylamasında 'evet' diyenler de 'hayır' diyenler de başımızın tacıdır. Milletin sözünün üzerine söz söylemek beyhudedir, boştur, ayıptır." dedi.



Yıldırım, parti genel merkezinde düzenlenen 116. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olanlar ile Ağrı'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.



Bu ülke ve millet için canını seve seve feda eden, 15 Temmuz'da demokrasiyi kurtaran, milletin istiklaline sahip çıkan bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı, uzun ömür dileyen Yıldırım, Türkiye'nin birlik ve beka mücadelesi verdiğini belirtti.



Terörle mücadelenin, hiç tereddüde uğramadan, rehavete düşmeden devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Pazar günü yaptığımız halk oylamasının bize verdiği mesaj, terörle mücadelenin kararlılıkla sürmesidir ve milletin birliğinin, kardeşliğinin artarak devam etmesidir." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasının, huzur, güven içinde, yurdun her tarafında demokrasiye yakışır şekilde sonuçlandırıldığını dile getirerek, "Milletin kararı net, sonuç 'evet'. Bunda hiçbir tereddüt yok. Çünkü 500'den fazla basın, yabancı medya kuruluşu izlemiş. AGİT gözlemcileri gelmiş. Millet, herkesin gözü önünde tercihini yaptı, kararını verdi. Şimdi herkese düşen, milletin verdiği bu karara saygı göstermektir, boyun eğmektir." ifadelerini kullandı.



Demokrasi ve demokratik rekabetin "bilek güreşi" olmadığının altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Her seçimden sonra milletimize verdiğimiz söz üzere, başarı bizim aklımızı başımızdan almaz, millete gönül bağımızı koparmaz, bizi şımartmaz. Medeni davranışın en önemli ölçüsü, sevinci ve üzüntüyü hukukun içerisinde birlikte paylaşmaktır. Biz 80 milyon vatandaşız, birbirimizin hukukunu sonuna kadar sahibiz, saygılıyız. Bizim sevincimiz bir başkasının üzüntüsü olamaz, olmamalıdır. Biz bu halk oylamasının neticesini bütün vatandaşlarımızın yararına, geleceği için olumlu, önemli bir sonuç olarak görüyoruz. Sonucu bütün ülkemiz adına vakarla karşılamak mecburiyetindeyiz."



Halk oylamasının büyük bir demokratik olgunluk içinde tamamlandığına dikkati çeken Yıldırım, 16 Nisan Pazar günü yapılan halk oylamasında, 58 milyon 381 bin 452 kayıtlı seçmeden, 49 milyon 799 bin 163'ünün sandığa giderek oyunu verdiğini, katılım oranının yüzde 85,3 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.



Başbakan Yıldırım, halk oylamasına katılım oranının, 1 Kasım seçimlerinden daha yüksek olduğunu belirterek, "Bu rekor katılım oranı için milletime teşekkür ediyorum. Milletim geleceğine, sandığa, demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu aynı zamanda ülkemizin demokratikleşme seviyesini, kalitesini ve siyasetten beklentisini de ortaya koymaktadır." dedi.



"Beyhudedir, boştur, ayıptır"



Halk oylamasının, "doğrudan halkın iradesine müracaat etmek" anlamına geldiğine işaret eden Yıldırım, "Bu halk oylamasında 'evet' diyenler de 'hayır' diyenler de başımızın tacıdır. Milletin sözünün üzerine söz söylemek beyhudedir, boştur, ayıptır. 25 milyon 157 bin 25 vatandaşımız, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren anayasa değişikliğine 'evet' demiştir. 'Evet' oyları, 'hayır' oylarından 1 milyon 379 bin 934 daha fazla çıkmıştır. Vatandaşlarımızın istisnasız her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Gerek Cumhurbaşkanımızı gerekse bizi arayarak tebrik eden devlet ve hükümet başkanlarına milletim adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Binali Yıldırım, halk oylamasında yurt dışında yaşayan vatandaşların, içinde bulundukları zorluklara, baskılara rağmen ülkelerine, demokrasiye sahip çıktıklarını, gerçek bir "memleket sevdalısı" olduklarını ortaya koyduklarını vurgulayarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlara bu cesur duruşları dolayısıyla teşekkür etti.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen "evet" oylarındaki anlamlı artışın, bölgenin terör örgütlerinin çağrılarına prim vermediğini açıkça ortaya koyduğunun altını çizen Yıldırım, "Vatandaşlarımız, birliği, beraberliği, kardeşliği, birlikte Türkiye olmayı tercih etmişlerdir. Bunun için bu sağduyulu yaklaşım, şuurdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın barıştan, huzurdan, refahtan ve demokrasiden yana tercih kullanmaları, milli birlik ve bütünlüğe omuz vermeleri son derece değerlidir." diye konuştu.



"Muhalefet, aynı tutumunu sürdürüyor"



Milletin, halk oylamasında sadece anayasa değişikliğini oylamadığına, aynı zamanda kendilerine ve bütün partilere ince mesajlar verdiğine dikkati çeken Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Vatandaşımın, 16 Nisan'da bize ne söylediğini çok iyi anlayacağız, iyi değerlendireceğiz. 'Hayır'dan 'hayır' sonuç çıkarmak isteyen muhalefet, maalesef oylama sonucu da aynı tutumunu sürdürmektedir. Demokrasimize yakışan bir sağduyu ortamında ve huzur içerisinde gerçekleşen bu seçime gölge düşürmemektir. Kesin olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bugün bazı partiler, ana muhalefet partisi, HDP, Vatan Partisi gibi ve bazı vatandaşlar Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştur. Yüksek Seçim Kurulu da bu itirazları bugün değerlendirip, açıklayacağını ilan etmiştir. Gayet tabii ki demokraside, hukuk devletinde itiraz etmek haklarıdır, bunu anlayışla karşılıyoruz. Demokrasi anlayışı gereği her sesi, her fikri duymak mecburiyetindeyiz. En aykırı yerden bile gelse kimsenin sesine kulağımızı kapayamayız."



(Sürecek)