AK Parti Genel Sekreteri Gül: "Yeni Anayasayla Egemenlik Kayıtsız Şartsız Tam Olarak Milletin...

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasayla egemenliğin kayıtsız şartsız tam olarak milletin olacağını söyledi. Gül, cumhurbaşkanının Meclisi feshetme yetkisinin olmadığının da altını çizdi.



AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Gaziantep İl Başkanlığını ziyaretinde yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni anayasayla milletin gücünün daha da artacağını belirten Gül, "Egemenlik kayıtsız şartsız tam olarak millete verilecek sistemin adı cumhurbaşkanlığı sistemidir. Bu teklif 339 oyla geldi, fakat 400 oy almış olsaydı bile yine bu teklifi halkımızın önüne getirecektik. Bu anayasa değişikliği esas olarak Türkiye'nin birliğini, bekasını kuvvetlendirecek, güven altına alacak bir anayasa metnidir. Rejim değişikliği yapılıyor diyenlere bu halk 15 Temmuz'da rejim değişikliği isteyenleri elinin tersiyle itti. Bu bir hükümet sistemi değişikliğidir" dedi.



"Cumhurbaşkanının Meclisi feshetme yetkisi yoktur"



Yeni anayasa teklifiyle Meclisin daha da güçleneceğinin altını çizen Abdulhamit Gül, "Bizim teklifimizde kişisel iktidar yoktur. Sadece iki dönem ve 5 yılla sınırlı bir yürütme cumhurbaşkanlığı söz konusudur. Bu teklifimizde Meclisin varlığı, Meclisin gücü daha da arttırılmakta. Asla cumhurbaşkanının Meclisi feshetme yetkisi yoktur. Meclis, yürütme güçlenmektedir" şeklinde konuştu.



"CHP ve HDP halktan korkuyor"



CHP'nin "önerinizle gelin" çağrılarına kulak asmadığını söyleyen Gül, "CHP ve HDP halka gitmekten korkuyor. CHP'ye önerinizi getirin dedik fakat getirmediler. Çünkü onlar halktan korkuyor. O zaman bu millete söyleyecek bir lafınız yoksa siz siyaset yapmadığınızı millete söylüyorsunuz demektir" diye konuştu.



"Yüz mülteci alan Avrupa ülkelerini övüyorlar"



Bazı Tayyip Erdoğan düşmanlarının yüz mülteci alan ülkeleri övdüğünü belirten Gül, "Türkiye'nin aldığı Suriyeli misafirleri görmezden geliyorlar. Sırf Cumhurbaşkanını sevmiyorlar diye Türkiye'nin mültecilere açtığı şefkat elini görmek istemiyorlar. Bu ülke 3 milyon Suriyeliyi misafir etti. Bunun adı kendi milletine yabancı kalmaktır. Yüz mülteciyi kabul eden ülkeleri övüyorlar" diye konuştu.



AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise, referandum sürecinde her kapıyı çalacaklarını belirterek, bütün teşkilatlarıyla durmadan çalışacaklarını söyledi. - GAZİANTEP