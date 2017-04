AK Parti Genel Sekreteri Gül Referandum Gündemini Değerlendirdi

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, referandum sürecini değerlendirerek, "Şu an değiştirmeye çalıştığımız anayasa 12 Eylül darbesinin bir ürünüdür" dedi.



TGRT Haber'in canlı yayın konuğu olan AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum da halkın büyük çoğunluğunun tercihini evetten yana kullanacağına vurgu yaparak, "Şu an değiştirmeye çalıştığımız anayasa 12 Eylül darbesinin bir ürünüdür. 1982 anayasası o tarihten itibaren hep tartışılmış bir metindir. Kim gelirse gelsin, hangi görüşten olursa olsun tüm partiler vaat olarak bu millete anayasayı değiştireceğim diye geldi. MHP ile birlikte oluşturduğumuz bir uzlaşma metni, en azından bu darbeci anaysa Türkiye'ye biçilmiş olan bir elbisenin ortadan kaldırılmasına yönelik bir değişiklik teklifidir. Dolayısıyla 12 Eylül darbesine bu anlamda bir tepki ortaya koymak sivillerin yaptığı bir anayasa olması açısından çok tarihi bir reform niteliği taşıyor" diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişiminde meydanlara inen vatandaşların, 16 Nisan'da da tepkisini referandum da evet diyerek ortaya koyacağını belirten Gül, "15 Temmuz darba girişiminde şehit olarak hayatlarını bu cennet vatanı için veren şehitlerimiz var. Verdikleri bu mücadele Türkiye'nin bekası mücadelesiydi. Darbeye karşı hayatlarını verdiler. Herkes meydanlara indi. Şimdi ise 15 Temmuz da meydanlara inerek, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkan vatandaşlarımız 16 Nisan da iradesini darbecilere tepki olarak koyacak ve evet diyecek diye inanıyoruz. Çünkü vesayeti ortadan kaldıracak, darbe zeminini ortadan kaldıracak ve çok güçlü bir reformu oylayıp evet diyeceğiz" ifadelerini kullandı.



16 Nisan referandum sürecini değerlendiren Gül, "Bu süreç milletin yıllardır beklediği bir teklifti. Yani vesayet anayasasıyla beraber Türkiye'ye getirilen çift başlılık, istikrasızlık hükümet dönemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik talepler her zaman dillendirilmişti. Merhum Erbakan, Türkeş, Özal, Demirel ve Muhsin Yazıcıoğlu bu sistemin Türkiye için, vatandaşlarımız için ekonomik olarak, siyasi olarak çok büyük kriz oluşturacağını hep dillendirdiler. Ama bir fırsat bulunamamıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde de 2002'den beri dillendirilen bu süreç MHP'nin de mecliste desteği ile milletimizin önüne bir irade olarak getirilmiştir. Bu referandum sürecinde Sayın Başbakanımız her zaman uzlaşma beraber bir teklif hazırlama konusunda hep çağrılarda bulundu. Ama mecliste ana muhalefetin tutumunu hepimiz gördük. Milletin önüne bu referandum çalışması metni geldikten sonra milletimiz gerçekten anayasa değişikliğinin Türkiye'yi daha güçlendireceğini gördü. Biz sahada sürekli vatandaşlarımızla birlikteyiz. Türkiye'nin her yerinde evetler sürekli artıyor. Ana muhalefet CHP Genel Başkanının söylemiş olduğu ifadeler ve açıklamaların doğru olmadığını herkes görüyor. O nedenle ana muhalefet de bir panik halinde ama vatandaşlarımız büyük bir sevinç içerisinde çünkü 16 Nisanda vatandaşın patron olacağı bir sisteme evet verilecek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP