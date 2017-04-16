AK Parti Genel Sekreteri Gül, Oyunu Kullandı: 'Güçlü Bir Katılım Olacaktır'

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Parti seçiminden öte Türkiye'nin kaderiyle ilgili bir seçim, güçlü bir katılım olacaktır." dedi.



Merkez Şehitkamil ilçesindeki Batıkent Mehmet Eruslu İlkokuluna eşi İlknur ve oğlu Ali Hamza ile gelen Gül, "1069" numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Okuldaki sandık görevlilerine başarılar dileyen Gül, oy kullanmak üzere gelen vatandaşlarla da sohbet etti.



Abdulhamit Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sandıktan çıkacak sonuçtan Türkiye'nin kazanacağını söyledi.



Katılımın şu an için yüksek olduğuna değinen Gül, "Çok iyi katılımın olacağına inanıyorum. Çünkü bir parti seçiminden öte Türkiye'nin kaderiyle ilgili bir seçim, güçlü bir katılım olacaktır." şeklinde konuştu.