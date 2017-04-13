AK Parti Genel Sekreteri Gül Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması çalışmaları kapsamında esnafla bir araya geldi.



Gül, sosyal medyada fenomen hale gelen Tostçu Erol'u ziyaret etti. Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Gül, daha sonra tostlardan tattı.



Tost makinasının başına geçen Gül, müşterilerin siparişlerini aldı. İstanbul'dan gelen öğrencilerle özel olarak ilgilenen Gül, onlar için tost yaptı.