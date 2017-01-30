AK Parti Genel Sekreteri Gül'den Ömer Aykut'a Ziyaret

Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve beraberindeki heyetle birlikte Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor Ömer Aykut'u makamında ziyaret ederek iyi dilek ve temennilerde bulundular.



Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor Ömer Aykut, ziyarette ayrıca Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyete, Kamu hastaneleri ile ilgili brifing verdi. - GAZİANTEP