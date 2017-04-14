AK Parti Genel Sekreteri Gül'den bakırcılar esnafına ziyaret



GAZİANTEP - AK parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, bakırcılar esnafını ziyaret etti.

Referandum çalışmalarını sürdüren AK parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, esnaf gezilerine devam ediyor. Gül, bakırcılar çarşısı esnafını ziyaret ederek referandum da evet desteği istedi. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Gül, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Genel Sekreter Gül'e Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Avukat Hakan Kurt eşlik etti.