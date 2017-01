AK Parti Genel Sekreteri Gül: 'Bu Millet, 15 Temmuz'da Rejime Yönelik Tehdidi, Ellerinin Tersiyle...

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Bu anayasa teklifimiz, Türkiye'nin hükümet sistemine yönelik bir tekliftir. Asla rejim değişikliğine yönelik değildir. Türkiye'nin cumhuriyet olduğu, temel nitelikleri korunmakta ve milletiyle olan bağı bu anayasayla koruma altına alınmaktadır." dedi.



Gül, partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 1982 Anayasası'nın değişmesi gerektiğini belirterek, bütün partilerin bu konuda seçmenlerine vaatlerde bulunduklarını ifade etti.



AK Parti olarak tüm seçimlerde sivil bir anayasa yapmak istediklerini her fırsatta dile getirdiklerini ancak milletvekili yeter sayısına ulaşmadıkları için teklifin bugüne kadar geciktiğini anlatan Gül, MHP ile uzlaşarak yeni bir anayasa teklifi paketini ortaya çıkardıklarını vurguladı.



Yeni anayasa değişikliğinin diğer anayasalardan farklı olduğunu ifade eden Gül, "Bu anayasa değişikliğinin mimarı, milletimizin bizzati kendisi olacaktır. Daha önce kendisine dayatılan darbeler sorası yürürlüğe giren anayasa yerine milletin kendi özgür iradesiyle 'ben Türkiye'deki, yürütmedeki çarpıklığı gidereceğim, yönetim istikrarsızlığını ortadan kaldıracağım' diyerek hazırlanan bir teklif, kendisinin karar vereceği bir metin ortaya çıkmıştır. Bu anlamda diğer anayasalardan farklıdır." diye konuştu.



Gül, hazırlanan metnin özünde Necmettin Erbakan'ın, Alparslan Türkeş'in, Süleyman Demirel'in ve Turgut Özal'ın Türkiye için düşündükleri, sistem sorunlarını ortadan kaldıracak değişiklik teklifini milletin önüne getirmenin AK Parti'ye nasip olduğunu kaydetti.



Partisinin daima milletin verdiği karara saygı duyduğunu ancak CHP ve HDP'nin sürekli milletten kaçtığını anlatan Gül, şu değerlendirmede bulundu:



"Teklifimiz anayasaya göre 367 ile milletin önüne gelmeden yürürlüğe girebilir ama biz dedik ki 'ne kadar oy alırsak alalım biz bunu milletimize soracağız.' Bu anayasa değişikliği esas itibariyle Türkiye'nin birliğini, bekasını kuvvetlendirecek ve güvence altına alacak bir anayasadır. Bu metinde Türkiye'nin rejimi korunmaktadır. Bugün 'rejim değişikliği yapılıyor' diyenler 15 Temmuz'da rejimimize yönelik tehdidi elleriyle, yüreğiyle, canı ve kanıyla ödeyen bu milletin gözüne bakarak yalan söylemeye çalışıyorlar ama bu millet, 15 Temmuz'da rejime yönelik tehdidi, ellerinin tersiyle itmiştir."



"Yeni anayasayla daha ferah ve kaygısız günler gelecek"



Yeni anayasa ile Türkiye'deki birçok belirsizliğin sona ereceğini ve daha ferah ve kaygısız günlerin geleceğini vurgulayan Gül, berrak günleri görmenin herkesin hakkı olduğunu belirtti.



CHP ve HDP'nin yeni anayasa değişikliğini millete yanlış anlattığını savunan Gül, konuşmasına şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımız, 'ben milletten başka hiçbir güç tanımadım' çağrısıyla Türkiye'nin rejimini korumuştur. Bu anayasa teklifimiz, Türkiye'nin hükümet sistemine yönelik bir tekliftir. Asla rejim değişikliğine yönelik değildir. Türkiye'nin cumhuriyet olduğu, temel nitelikleri korunmakta ve milletiyle olan bağı bu anayasayla koruma altına alınmaktadır. Bu teklifimizde Meclis'in varlığı ve gücü dahada artırılmaktadır. Asla Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetme yetkisi bulunmamaktadır. Kısacası Meclis, yürütme ve hükümet güçlenmektedir. Türkiye'de esnaf dükkanını sabah açtığı zaman bugün hükümet kurulacak mı, yarın yıkılacak mı derdinden bu sistem sayesinde kurtulacak. Egemenlik kayıtsız, şartsız, tam olarak millete verilecek sistemin adı, cumhurbaşkanlığı sistemidir."



ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararına da değinen Gül, bu ayrımcı yaklaşımları tümden reddettiklerini bildirdi.