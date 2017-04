AK Parti Genel Sekreteri Gül Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Bundan sonraki süreçte bize düşen görev, uyum yasaları ve yeni anayasaya geçiş sürecinde çok iyi çalışarak milletimizin kabul ettiği yeni hükümet sistemine geçmek olacaktır." dedi.



Gül, AK Parti Nizip ve İslahiye ilçe başkanlıklarını ziyaret ederk, teşkilat yöneticileri, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Teşkilat mensuplarına konuşan Gül, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin onaylanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.



Abdulhamit Gül, 16 Nisan'daki "demokrasi bayramı"na Nizip ilçesinin çok büyük katkı sunduğunu dile getirdi.



16 Nisan'daki "evet"lerin idam sehpasına götürülen eski başbakanlardan Adnan Menderes'in ruhunu şad ettiğini dile getiren Gül, "Çünkü artık sandıktan çıkan irade Türkiye'yi yönetecektir ve bundan böyle milli iradenin üstünde hiçbir güç asla olmayacaktır ve artık vesayetçiler, darbeciler ve terör örgütleri, Türkiye'yi yönetemeyecektir. Türkiye'de tek yetki ve karar sahibi millet olacaktır. Dolaysıyla 16 Nisan'da elde edilen zafer milletin zaferidir." dedi.



16 Nisan'ın kaybedeninin terör örgütleri ve Türkiye düşmanları, kazananın ise "evet" de dese, "hayır" da dese bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaş olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:



"Bundan sonra bütün vatandaşlarımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Biz Türkiye'nin teminatı olan bir partiyiz. AK Parti bir Türkiye partisidir, AK Parti toplumdaki her kesimin sözcülüğünü yapmış ve taleplerini dikkate almış, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bir partidir. Bu nedenle bizler sırtımızı millete dönmeden, milletin talepleri ve sorunlarıyla daha fazla ilgileneceğiz. Bundan sonraki süreçte bize düşen görev, uyum yasaları ve yeni anayasaya geçiş sürecinde çok iyi çalışarak milletimizin kabul ettiği yeni hükümet sistemine geçmek olacaktır. Biz AK Parti olarak bir seçimi bitirdikten sonra diğer seçim için çalışmaya başlarız, burada da bunu yapacağız. Benim buradan ülkem ve milletim adına temennim, Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin, daha güzel günlere hep birlikte çıkmayı nasip etsin."



Milletin patron olmasından, tek söz, yetki ve karar sahibi olmasından rahatsızlık duyanlar bulunduğunu anlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu durumdan rahatsız olanlar, rahatsız olmaya devam etsin. Millet, iktidarı kimseyle paylaşmayacak. Söz de yetki de karar da millete ait olmuştur. Her zaman millete ait olarak kalacaktır. Menderesleri, milletin iradesini sandığa hapsedip iktidara getirmeyen anlayış artık son bulmuştur. Türkiye daha güçlü bir şekilde istikrarını kalıcı hale getirecek bir sisteme 'evet' demiştir. İstikrardan en fazla istifade edecek vatandaşlarımızdır. Ülke geliştikçe, büyüdükçe bundan yararlanacak olan 80 milyon vatandaşımızdır. ve bütün vatandaşlarımız, Türk'üyle, Kürt'üyle, zenginiyle, fakiriyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, biz biriz ve kardeşçe kıyamete kadar yaşayacağız."



Türk milletinin çok büyük bir zafer elde ettiğini belirten Gül, "Evet' diyenin de 'hayır' diyenin de bu sonuçlara sevinmeye hakkı vardır. Peki, kimler üzülmüştür? Bu ülkeyi bölmek isteyenler üzülmüştür. Bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak ve yıkmak isteyen, içeride ve dışarıdaki terör örgütleri, üzülmüştür. Milletimiz, bunlara gereken dersi vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Belediye Başkanı Şahin



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep ve tüm ilçelerinin 16 Nisan'da bütün dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirterek, "15 Temmuz bizim dirilişimiz, 16 Nisan'da yükseliş dönemimizdir. Artık vesayetin bittiği, halkın kendi kendini gerçekten yönettiği, sandıktan ne çıkarsa çıksın 'Benim dediğim olacak' anlayışının bittiği yeni bir dönemi hep birlikte yakaladık. Bu yeni dönemi yakalamamıza katkı sunan tüm Gazianteplilere ve ilçelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci de Nizip ilçesinin 16 Nisan'da da destan yazdığını ve bununla ilçe halkının Türkiye'nin, Gaziantep'in ve Nizip'in kaderini değiştirdiklerini belirtti.