AK Parti Genel Sekreteri Gül Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, anayasa değişikliğiyle ilgili "Fire olmadan 316 AK Partili milletvekili, teklifin Meclisten geçmesi için her türlü gayreti gösterecek." değerlendirmesini yaptı.



Gül, Kriter dergisinin ocak sayısında yer alan söyleşisinde, koalisyon hükümetleriyle yaşanabilecek krizleri sona erdirecek ve karizmatik liderler olmasa da istikrar sağlayacak bir sistem önerdiklerini, yürütmedeki çift başlılığı da ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade etti.



Söz konusu teklifte Türkiye'ye özgü birçok öneri bulunduğunu, bu modelin evrensel değerlerden kopuşu değil, tamamıyla daha demokratik bir temsili öngördüğünü aktaran Gül, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz model, Türkiye için en rasyonelleşmiş tekliftir." görüşünü dile getirdi.



Gül, önerdikleri sistemde sert bir kuvvetler ayrılığının hakim olduğunu, bu sistemle yasama önceliğinin milletvekillerine ve parlamentoya verildiğini, yürütmenin hiçbir şekilde yasama teklifinin söz konusu olmadığını, Cumhurbaşkanının kararname yetkisinin asla yasamanın yerine geçip kanun çıkarma anlamında bir fonksiyonu olmadığı kaydederek, cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinin eş zamanlı yapılması teklifinin de bir hükümet krizi yaşanması halinde, uyumsuzlukların çatışmaya dönüşmesini engelleyen bir model olduğunu belirtti.



Önerilen sistemde her iki organın kendi görevinin de sona erdirilmesi şartıyla seçimlerin yenilenmesine karar verebildiğini ve bunun "Fesih" olarak nitelendirilmediğini belirten Gül, şu görüşleri aktardı:



"Fesih dediğimiz tek taraflı bir mekanizma ve diğer organı bütün yetkileriyle sona erdirir. Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı eğer Meclisin görevini sona erdiriyor ve seçim kararı alıyorsa kendi görevinin de sona ermesini, kendisinin de seçmen iradesinin karşısına çıkmasını öngörüyor. Diğer taraftan beşte üç dediğimiz oranla Meclis, cumhurbaşkanının görev süresini sona erdirebiliyor ve seçime gidebiliyor. Yani bir kriz durumunda hakem millet olacak. Dolayısıyla kontrol, denge-denetim bu sistemin en güçlü yanlarından birisi."



Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesinin, parlamenter sistemlerde bile aslında çok görülmediğini aktaran Gül, siyasi parti ile seçilmiş cumhurbaşkanının ilişkisinin devam etmesinin, milletin denetimi ve demokraside sorumluluk açısından korunması gereken bir ilke olduğunu, bir siyasi parti ile ilişiğinin olmasının o cumhurbaşkanının taraflı davranacağı anlamına gelmediğini dile getirdi.



Gül, fire olmadan 316 AK Partili milletvekilinin, teklifin Meclisten geçmesi için her türlü gayreti göstereceğini ve kararı milletin vereceğini kaydetti.