AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'den Haznevilliler Derneğine Ziyaret
Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'den Haznevilliler Derneğine ziyaretGAZİANTEP - Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, 16 nisan referandumu öncesi yürütülen evet çalışmaları nedeniyle bulunduğu Gaziantep'te Haznevililer Derneğini ziyaret ederek, referandumda evet desteği istedi.
Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'den Haznevilliler Derneğine ziyaret
GAZİANTEP - Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, 16 nisan referandum u öncesi yürütülen evet çalışmaları nedeniyle bulunduğu Gaziantep'te Haznevililer Derneğini ziyaret ederek, referandum da evet desteği istedi.
Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Abdulkadir Yüksel ve Mehmet Erdoğan, referandum a evet desteği için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Referanduma son 7 gün kala ziyaretlerini devam eden vekiller son olarak Gaziantep'teki Haznevililer Derneğini ziyaret ederek, referandum da evet desteği istedi. Ziyarette Gaziantep Büyükşehir Başkan Vekili Osman Toprak ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yer aldı.
Ziyarette konuşan Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, yeni anayasanın mimarı millet olduğunu belirterek, milletin talebi doğrultusunda yeni anayasanın hazırlandığını ifade etti. Gül, "Türkiye'deki hükumetlerde yaşanan krizin ve sıkıntıların ortadan kalkması için Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'nin düşündüğü bir modeldir. Bunu daha önce merhum Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Turgut Özal gibi tüm siyasiler dillendirmişti ama bunda muktedir olamadılar. ya sayıları yetmedi. ya siyasi iklim yetmedi. Ama Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde Türkiye böyle bir fırsata kavuştu. Millet kimi isterse, o iş başına geçecek. Şuanda parlamento hükumeti seçiyor. Buradan vazgeçilecek millet söz sahibi olacak. Hükumetlerin artık 3-5 ve 6 ay değil 5 yıllık bir ömrü olacak. Bunu sağlayacak istikrarın kalıcı hale getiren bir değişliğe oy vereceğiz. İnşallah çift başlılık ortadan kalkar. Hem darbelerin iklimi ortadan kalkacak. Hem de hükumetlerde krizin olması önlenecek. Ayrıca Türkiye'de terörün ve bürokratik vesayetinde daha güçlenmesi yönündeki zemin de ortadan kalkacak. Tüm bunlar için hükumet sistemine 'Evet' diyeceğiz" dedi.