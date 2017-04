AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül: "Asla çözüm süreci gibi bir süreç olmayacaktır"



GAZİANTEP - AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül Gaziantep'te partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gül konuşmasında "Asla çözüm süreci gibi bir süreç olmayacaktır" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Müzesinde gerçekleşen programa katılan Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül referandum sonrası süreci değerlendirerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ak Partili Gül, basın mensuplarının "Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki oylardaki artışın yeni bir çözüm sürecini doğuracak mı?" sorusuna bölgeden çok güçlü bir evet tercihi oyu çıktığını vurgulayarak "Oylardaki bu artış demokrasimiz ve birliğimiz açısından çok önemli bir mesajdır. Bu hükümetimizin Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele anlamında da aslında bölgemizden güvenoyu aldığı anlamına gelir. Çünkü bölge halkı ve Türkiye'nin her kesimi huzur istemektedir. Huzuru bozan terör örgütleriyle mücadeleyi de desteklemektedir. Asla çözüm süreci gibi bir süreç olmayacaktır. Terörle mücadele etkin bir şekilde devam edecektir. Teröristle mücadele ile halkı ayıran halkın huzurunu, güvenliğini sağlayan bir anlayış devam edecektir" ifadelerini kullandı.

FETÖ/PDY'nin siyasi ayağına operasyon

Referandum sonrası FETÖ/PDY'nin siyasi ayağına yönelik operasyonlar konusunda bir açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Türkiye'de FETÖ ya da diğer terör örgütleriyle mücadele bir devlet politikasıdır. ve ucu kime uzanırsa kime dayanırsa dayansın bu mücadelenin yapılacağı hukuki bir zemin söz konusudur. Bu hususta yargı bağımsızdır. Yargı her türlü çalışmayı yapıyor. Takip ediyorsunuz, Ak Partide görev yapmış isimlerden bile tutuklu olan var, gözaltına alınan var, soruşturma açılanlar var. Bu konu kime uzanırsa uzansın, bilakis bu FETÖ ile irtibatlı olan tüm unsurlar, Türkiye'de siyasetten, ekonomiden ve tüm birimlerden temizlenmesi noktasında bir gayret söz konusudur. Özellikle 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Ak Parti gerek belediye başkanları gerek meclis üyeleri gerekse milletvekili seçimlerinde ana merkezinin FETÖ ile irtibatı olup olmadığı yönünde bir mercek altına almıştır" diye konuştu.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, referandum sonrası yaptığı değerlendirmede, "Her ülkenin her insanın belirli bir kaderi ve belirli bir dönüm noktaları vardır. Devlet hayatında ve toplum hayatında da önemli bir dönüm noktası ile karşı karşıya kalmıştık. 16 Nisan inşallah devletimiz için, ülkemiz için, milletimiz için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Özellikle hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve vesayet rejimlerinin bittiği çift başlılığın bittiği hızlandığımız ve güçlendiğimiz yeni Türkiye'nin başlangıcı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Mutfak Müzesinde gerçekleşen programa Ak Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül'ün yanı sıra, Ak Parti Gaziantep Milletvekilli Abdulkadir Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, partililer ve basın mensupları katıldı.