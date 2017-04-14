AK Parti Genel Merkezi Önünde Intihar Girişimi 2

Ak Parti Genel Merkezi önünde intihar girişimi 2(Tür: Ankara)

Ak Parti Genel Merkezi önünde intihar girişimi 2

(Tür: Ankara)

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Ak Parti Genel Merkezi, Ankara