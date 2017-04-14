AK Parti Genel Merkezi Önünde İntihar Girişimi (2)

Elindeki pompalı tüfeği boğazına dayanan kişi polis ikna etti



Ankara'daki Ak Parti Genel Merkezi önüne elindeki pompalı tüfekle gelen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Ehliyetine el konulduğu için çalışamadığı için intihar girişiminde bulunduğu belirtilen kişi polis tarafından ikna edildi. Ak Parti Genel Merkezi önünde yaşanan olayı bir esnaf cep telefonuyla görüntüledi.



Bugün saat 17.00 sıralarından Ak Parti Genel Merkezi önüne elinde pompalı tüfekle gelen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Elindeki tüfeği boğazına dayanan kişi, iddiaya göre ehliyetine el konulduğu için çalışamadığını belirtti. Yanına gelen vatandaşların uzaklaşmasını isteyen kişinin yanına daha sonra polis ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan kişiyi polis ikna ederek elindeki tüfeği alındı. Polisin intihar girişiminde bulunan kişiyi karakola götürdüğü belirtildi. Ak Parti Genel Merkezi önünde yaşanan olayı bir esnaf cep telefonuyla görüntüledi.