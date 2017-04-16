AK Parti Genel Merkezi'ne Vatandaşlar Akın Etmeye Başladı
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından parti genel merkezinde balkon konuşmasını yapacak.
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından parti genel merkezinde balkon konuşmasını yapacak. Partililer, Başbakan Yıldırım'ı dinlemek üzere partiye gelmeye başladı. Coşkulu kalabalık, Yıldırım'ın konuşmasını heyecanla bekliyor. - ANKARA