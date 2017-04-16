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AK Parti Genel Merkezi'nde Kutlama
AK Parti Genel Merkezi'nde Kutlama
Ak Parti Genel Merkezi'nde kutlama(Tür: Ankara)
16 Nisan 2017 Pazar 21:39
Ak Parti Genel Merkezi'nde kutlama
(Tür:
Ankara
)
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[9509075] DHA
Ak Parti Genel Merkezi
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Ankara
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HDP'den açıklama: Hükümet acele etmesin
Referandum sonrası dolar sert düştü!
AK Partili Şahin'den çok konuşulacak referandum yorumu
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
'Hayır çıkmazsa kapatırız' diyen araştırma şirketinden açıklama
Erdoğan vatandaşa seslendi: Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz olsun
Sonuçların ardından AB'den ilk açıklama
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası ortalığı karıştırdı
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Erdoğan: Referandum bitti, şimdi ilk işimiz idam!
İşte "evet" rekoru kıran ilçe
Erdoğan'dan rekor kıran ilçeye teşekkür telefonu!
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Erdoğan: İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemi değişiyor
1 Kasım'ın tek bileni, referandum anketiyle fena çakıldı
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il
Seçmenlerin yüzde 10'una denk gelen 10 ilçe referanduma damga vurdu
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Balkon konuşmasına damga vuran mikrofon krizi
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
CHP sandıkların yüzde 60'ına itiraz ediyor
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
Yakışıklı oyuncu 1 değil, 2 kadınla birden yakalandı
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
YSK önünde yoğun güvenlik önlemleri! Polis vatandaşları yaklaştırmıyor
Ayaklara dikkat! Ünlü oyuncu asla yapamam dediğini yaptı
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
Referanduma saatler kala Avatar'dan ilginç paylaşım: Çakmak lazım!
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş
Türkiye'nin referandumu dünya medyasında 1 numaralı haber oldu
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Demirtaş'ın sandığından 'Hayır' çıktı
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
'Ankara'da yüzde 58 Evet çıkacak' diyen Gökçek'e büyük şok!
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
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Survivor yarışmacıları oy kullanabilecek mi! İşte cevabı
Sakatlıktan döndü, attığı golle Almanya'yı ayağa kaldırdı
"Canavar" yeni imzayı attı
YSK: Mühürsüz oylar da sayılacak
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
CHP'li Başkan askeri törende yaşananları anlattı
Kılıçdaroğlu'nun memleketi hayırda rekor kırdı
Oy torbaları askeri helikopterle taşındı
Bakanların konuşturulmadığı Hollanda'da "Evet" oyları patladı
Kızılay'da fuhuş kartviziti dağıtan 2 kişi tutuklandı