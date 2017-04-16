AK Parti Genel Merkezi'nde Kutlama

ANAYASA değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' oylarının çoğunlukta olduğunu açıklanmasının ardından yağmurlu havaya aldırış etmeyen AK Partililer, genel merkez binası önünde toplandı. 'Evet' yazılı bayraklar ve Türk bayraklarıyla referandum kampanyasında sıkça çalınan şarkılara eşlik eden AK Partili seçmenler, Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı konuşmayı bekliyor.



- Ankara