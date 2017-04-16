AK Parti Genel Merkezi'nde Balkon Konuşması İçin Hazırlıklar Başladı

AK Parti, her seçim zaferinden sonra gelenek haline gelen balkon konuşması için hazırlıklara başladı.

Referandumda oy kullanma süresinin bitiminden dakikalar sonra ilk sonuçlar geldi. Doğu illerden gelen ilk sonuçlar, 'evet'in büyük oranda önde olduğunu gösterdi.

Batı illerinden de benzer oranların gelmesiyle AK Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmalara hız verildi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM KONUŞMA YAPACAK

Başbakan Binali Yıldırım'ın, souçların büyük oranda kesinleşmesinin ardından Genel Merkez'de bir balkon konuşması yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, katıldığı bir canlı yayında, balkon konuşması yapmanın en çok Başbakan Yıldırım'ın hakkı olduğunu söylemiş, gerek görülmesi halinde kendisinin de konuşacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım'dan sonra konuşma yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.