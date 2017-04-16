AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Yola Çıkarken Söylediğimiz Gibi 'Halkın İradesi Nasıl...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Yola çıkarken söylediğimiz gibi 'Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç, başımızın tacıdır' dedik.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım:

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Yola çıkarken söylediğimiz gibi 'Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç, başımızın tacıdır' dedik. Halkımız, seçimini yapmış, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne olur vermiştir. Bu ülke, bu millet, artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir."

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