AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Yola Çıkarken Söylediğimiz Gibi 'Halkın İradesi Nasıl...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Yola çıkarken söylediğimiz gibi 'Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç, başımızın tacıdır' dedik. Halkımız, seçimini yapmış, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne olur vermiştir. Bu ülke, bu millet, artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir."