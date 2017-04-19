AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Şimdi anamuhalefet partisine düşen, yaptıkları itirazın sonucunu beklemektir. Bunun aksine yapılacak her hareket, hukukun dışına çıkmak olacaktır. Türkiye bir hukuk devletidir, dolayısıyla hiç kimsenin hukuksuz, sorumsuz bir tutum sergilemesi asla hoş karşılanmayacaktır."