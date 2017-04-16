AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Şimdi Önümüze Bakacağız, Şimdi İşimize Bakacağız,...
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Şimdi önümüze bakacağız, şimdi işimize bakacağız, şimdi milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız. 2019 seçimlerine kadar gerekli hazırlıkları yapıp, çalışarak yeni yönetim sistemini yapılacak ilk genel seçimde hayata geçireceğiz.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Şimdi önümüze bakacağız, şimdi işimize bakacağız, şimdi milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız. 2019 seçimlerine kadar gerekli hazırlıkları yapıp, çalışarak yeni yönetim sistemini yapılacak ilk genel seçimde hayata geçireceğiz."