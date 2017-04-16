AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Şimdi Önümüze Bakacağız, Şimdi İşimize Bakacağız,...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Şimdi önümüze bakacağız, şimdi işimize bakacağız, şimdi milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız. 2019 seçimlerine kadar gerekli hazırlıkları yapıp, çalışarak yeni yönetim sistemini yapılacak ilk genel seçimde hayata geçireceğiz."