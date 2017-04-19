AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 50 Milyona Yakın İnsanımızın...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 50 milyona yakın insanımızın sandığa giderek oyunu kullandığı bir seçime gölge düşürme çabası hem üzücüdür hem de büyük talihsizliktir. Bir anamuhalefet partisi başkanının siyasette her türlü sonucun sokakta değil, sandıkta olduğu gerçeğini bilmesi gerekir. "