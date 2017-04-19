AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey ağzını 'hayır hayır' demeye o kadar alıştırmış ki 16 Nisan'da sandığa gitmemiş gibi 'hayır hayır' demeye devam ediyor. Neymiş, bu halk oylamasının sonuçlarını tanımayacakmış. Bu ne demektir, eğer sen bu sonuçları tanımazsan, bu sonuçları ortaya koyan millet de seni tanımaz kardeşim."