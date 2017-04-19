AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "(Kabine Revizyonu İddiaları) Bu Seçim Sadece Anayasa...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bu seçim sadece anayasa ve hükümet değişikliği konusunda bir sonuç ortaya koymamıştır. Aynı zamanda bu seçimden bütün partilerin alması gereken mesajlar da vardır, biz de AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. Mesaj, 'Tamam, AK Parti'ye olan güven devam ediyor ancak şu şu hususlarda da daha dikkatli olmanız gerekiyor' diye bize bir de not düşüyor. Bu yüzden de gerek yerel yönetimlerde gerek teşkilatlarımızda gerek hükümet faaliyetlerinde daha vatandaş memnuniyetini artıracak ne gerekiyorsa o hususlarda adımlar atacağız."