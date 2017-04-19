AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "İtiraz gerekçesi, nedenleri Yüksek Seçim Kurulunun konusudur. İtirazın gerekçelerini ben bilemem, itiraz edenler mutlaka gerekçelerini yazmışlardır ama şu bilinmelidir ki seçim esnasında her türlü karar alınırken bütün partilerin temsilcileri vardır, gerek sandık başlarında gerek ilçe seçim kurullarında gerek Yüksek Seçim Kurulunda bütün partilerin görevlileri mevcuttur."