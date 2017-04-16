AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Huzur İçinde Neticelenen Bu Oylama, Demokrasi...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Huzur içinde neticelenen bu oylama, demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkımızın refahı, huzuru için en güzel şekilde değerlendireceğiz."