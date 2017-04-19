AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Halk Oylaması Demek, 'Doğrudan Halkın İradesine...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Halk oylaması demek, 'doğrudan halkın iradesine müracaat etmek' demektir. Bir kez daha altını özellikle çiziyorum, bu halk oylamasında 'evet' diyenler de 'hayır' diyenler de başımızın tacıdır. Milletin sözünün üzerine söz söylemek beyhudedir, boştur, ayıptır."