AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen 'evet' oylarındaki anlamlı artış, bölgenin terör örgütlerinin çağrılarına prim vermediğini açıkça ortaya koymuştur. Vatandaşlarımız birliği, beraberliği, kardeşliği, birlikte Türkiye olmayı tercih etmişlerdir. Bu sağduyulu yaklaşımdan ve şuurdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum."